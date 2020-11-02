BİRAZ ANLAYIŞ BEKLİYORUZ

"Geçen seneye göre farklı bir şablon, farklı bir kadro var. Biraz anlayış bekliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Kolay değil. Zaman lazım"

LJAJIC'E BÜYÜK TEPKİ!



Beşiktaş'ta bir türlü bekleneni veremeyen ve teknik patron Sergen Yalçın'ın hazır değil dediği Adem Ljajic, dün de yedekler arasındaydı. Maç öncesi ısınmada eli belinde bir şekide arkadaşları ile paslaşan ve ciddiyetsiz tavırlar sergileyen yıldız oyuncunun bu hareketi kameralara yansıdı ve taraftarın tepkisine yol açtı. Adem Ljajic bu sezon gol ya da asist katkısı yapamadı.