Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından maçı yorumladı. İşte Yalçın'ın sözleri: "Gol attığımızda maçın biteceği bir 90 dakika oynadık. Golü geç bulduk ama kazandık. Her geçen gün oyunumuzu geliştiriyoruz"
İSTEDİĞİMİZ SEVİYEYE GELİYORUZ
"Takımımız iyi oynadı. 11 kişi 30-40 metrede bekleyen takıma karşı bu ligde oynamak kolay değil. 5-6 pozisyonumuz var. Yavaş yavaş istediğimiz seviyeye geliyoruz."
BİRAZ ANLAYIŞ BEKLİYORUZ
"Geçen seneye göre farklı bir şablon, farklı bir kadro var. Biraz anlayış bekliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Kolay değil. Zaman lazım"
LJAJIC'E BÜYÜK TEPKİ!
Beşiktaş'ta bir türlü bekleneni veremeyen ve teknik patron Sergen Yalçın'ın hazır değil dediği Adem Ljajic, dün de yedekler arasındaydı. Maç öncesi ısınmada eli belinde bir şekide arkadaşları ile paslaşan ve ciddiyetsiz tavırlar sergileyen yıldız oyuncunun bu hareketi kameralara yansıdı ve taraftarın tepkisine yol açtı. Adem Ljajic bu sezon gol ya da asist katkısı yapamadı.
MALATYA İLK 45'TE '0' ÇEKTİ
Yeni Malatyaspor, Beşiktaş karşısında maçın ilk yarısında oldukça silik bir oyun ortaya koydu. Sarı-Siyahlı ekip karşılaşmanın ilk yarısında rakip kaleye hiç şut atamazken, korner de kullanmadı. İlk 45'te ofsayta da yakalanmayan Yeni Malatya, hücum adına varlık gösteremedi. Konuk ekip karşılaşmayı ise sadece rakip kaleye 1 isabetli şut çekerek tamamladı.