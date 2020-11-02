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    • Spor
    • 02.11.2020 Gazete
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    Başakşehir’den 3’te 3

    Sezona üst üste 3 yenilgi alarak başlayan çıkışını sürdürüyor... Turuncu-Lacivertliler, ’u deplasmanda 2-1 yenip galibiyet serisini 3’e çıkardı.

    Başakşehir’den 3’te 3

    Sezona üst üste 3 yenilgi alarak başlayan Medipol Başakşehir çıkışını sürdürüyor... Turuncu-Lacivertliler, Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yenip galibiyet serisini 3'e çıkardı.

    PENALTI KAÇTI
    19. dakikada Miya'ya Aleksic'in müdahalesi sonucu hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Skubic'in penaltısında kaleci Mert Günok topa müdahale ederek gole izin vermedi.

    KRAVETS'İN GOLÜ YETMEDİ
    45. dakikada Jevtovic'in kendi kalesine attığı golle Başakşehir 1-0 öne geçti. 59. dakikada Martin Skrtel topu ağlara yolladı ve konuk ekip farkı 2'ye çıkardı: 0-2. 10 dakika sonra Artem Kravets'in golü Konyaspor'u umutlandırdı: 1-2. Ancak kalan süre içinde skor değişmedi.

    CRİVELLİ'NİN DURUMU CİDDİ
    Başakşehir'in önemli isimlerinden Crivelli arka adalesinden sakatlandı. Koltuk değnekleri ile stattan ayrılan Fransız yıldızın durumunun ciddi olduğu ifade edildi.
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