Başakşehir’den 3’te 3

KRAVETS'İN GOLÜ YETMEDİ

45. dakikada Jevtovic'in kendi kalesine attığı golle Başakşehir 1-0 öne geçti. 59. dakikada Martin Skrtel topu ağlara yolladı ve konuk ekip farkı 2'ye çıkardı: 0-2. 10 dakika sonra Artem Kravets'in golü Konyaspor'u umutlandırdı: 1-2. Ancak kalan süre içinde skor değişmedi.

CRİVELLİ'NİN DURUMU CİDDİ

Başakşehir'in önemli isimlerinden Crivelli arka adalesinden sakatlandı. Koltuk değnekleri ile stattan ayrılan Fransız yıldızın durumunun ciddi olduğu ifade edildi.