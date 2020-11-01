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    • Spor
    • 01.11.2020 Gazete
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    Galatasaray Teknik Direktörü : Oyunun telafisi olur puanın olmaz

    Galatasaray Teknik Direktörü , Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu. Terim, “G.Saraylılar hem iyi oyun hem galibiyet ister ama bu kez 3 puanı kazanmanın sevincini yaşayalım. Oynanmayan güzel oyunların telafisi olur ama kaçan puanların telafisi olmaz. Önemli olan kazanmaktı." dedi.



    G.Saray     Teknik Direktörü Fatih Terim, Ankaragücü galibiyetinin ardından maçı sonrası alınan 3 puanın önemine dikkat çekti. İşte Terim'in sözleri: "Galatasaray taraftarı Ali Sami Yen'de hem iyi oyun hem de galibiyet ister ama bu kez 3 puanı kazanmanın sevincini yaşayalım"



    DAHA İYİ MAÇLAR OYNAYACAĞIZ
    "Kaçan puanların telafisi olmaz ama oynanmayan güzel oyunların telafisi olur. 3 puan alınınca sahada her şey yolunda diye düşünüyorum. 3 puan kazanıp işleri yoluna koymak daha iyidir. Kaybedip işleri yoluna koyacağınıza kazanıp koyun. Daha iyi maçlar oynayacağız"



    DIAGNE KENDİNE DİKKAT ETMELİ
    "Diagne'den daha çok beklentim vardı. Bugün o yüzden çıkardım. Sağdan soldan Galatasaray takımı orta atan, son çizgiye kadar gelip oralardan birçok top kesti. Öncelik alması gerekir idi. İnşallah o da kendine dikkat eder, iyi oynar. Dün kalecimizin verdiği pozisyon dışında rakibe gol şansı da tanımadık"

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