G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ankaragücü galibiyetinin ardından maçı sonrası alınan 3 puanın önemine dikkat çekti. İşte Terim'in sözleri: "Galatasaray taraftarı Ali Sami Yen'de hem iyi oyun hem de galibiyet ister ama bu kez 3 puanı kazanmanın sevincini yaşayalım"
DAHA İYİ MAÇLAR OYNAYACAĞIZ
"Kaçan puanların telafisi olmaz ama oynanmayan güzel oyunların telafisi olur. 3 puan alınınca sahada her şey yolunda diye düşünüyorum. 3 puan kazanıp işleri yoluna koymak daha iyidir. Kaybedip işleri yoluna koyacağınıza kazanıp koyun. Daha iyi maçlar oynayacağız"
DIAGNE KENDİNE DİKKAT ETMELİ
"Diagne'den daha çok beklentim vardı. Bugün o yüzden çıkardım. Sağdan soldan Galatasaray takımı orta atan, son çizgiye kadar gelip oralardan birçok top kesti. Öncelik alması gerekir idi. İnşallah o da kendine dikkat eder, iyi oynar. Dün kalecimizin verdiği pozisyon dışında rakibe gol şansı da tanımadık"