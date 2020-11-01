



DAHA İYİ MAÇLAR OYNAYACAĞIZ

"Kaçan puanların telafisi olmaz ama oynanmayan güzel oyunların telafisi olur. 3 puan alınınca sahada her şey yolunda diye düşünüyorum. 3 puan kazanıp işleri yoluna koymak daha iyidir. Kaybedip işleri yoluna koyacağınıza kazanıp koyun. Daha iyi maçlar oynayacağız"