Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu Azerbaycan televizyonu CBS Sport'ta canlı yayına telefonla katıldı. Emre Belözoğlu, "En büyük hayalim Fenerbahçe'nin başarılı olması ve Türk evlatlarımızın Avrupa'da Türkiye'yi temsil edebilmesidir. Scout ekibimizde Azerbaycan'dan sorumlu arkadaşlarımız var. Takipteyiz" dedi.
Belözoğlu, "Karabağ, inşallah Ermeni işgalinden bir an önce kurtulur. İşgal bittikten sonra biz de bir organizasyonun içinde olmak isteriz. Orada futbol oynamak bizim için büyük bir keyif olur" ifadesini kullandı.
Belözoğlu, "Karabağ, inşallah Ermeni işgalinden bir an önce kurtulur. İşgal bittikten sonra biz de bir organizasyonun içinde olmak isteriz. Orada futbol oynamak bizim için büyük bir keyif olur" ifadesini kullandı.