Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 01.11.2020 Gazete
    ABONE OL

    'ndan 'Karabağ' açıklaması: "İşgalden kurtulduktan sonra olarak organizasyon yapmak isteriz"

    , 'da yayın yapan bir televizyona açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, “Karabağ işgalden kurtulduktan sonra Fenerbahçe olarak bir organizasyonun içinde olmak isteriz” dedi.

    Emre’den Karabağ sözü
    televizyonu CBS Sport'ta canlı yayına telefonla katıldı. Emre Belözoğlu, "En büyük hayalim Fenerbahçe'nin başarılı olması ve Türk evlatlarımızın Avrupa'da 'yi temsil edebilmesidir. Scout ekibimizde Azerbaycan'dan sorumlu arkadaşlarımız var. Takipteyiz" dedi.




    Belözoğlu, "Karabağ, inşallah Ermeni işgalinden bir an önce kurtulur. İşgal bittikten sonra biz de bir organizasyonun içinde olmak isteriz. Orada futbol oynamak bizim için büyük bir keyif olur" ifadesini kullandı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Emre Belözoğlu'ndan 'Karabağ' açıklaması: "İşgalden kurtulduktan sonra Fenerbahçe olarak organizasyon yapmak isteriz"