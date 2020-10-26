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    • Spor
    • 26.10.2020 Gazete
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    'de 'u devirdi

    'de 'u devirdi. Afobe 23’te Trabzonspor’u öne geçirdi. 51’de Tisserand’ın kafası Serkan’a çarparak ağlara gitti. Kanarya 55'te ile öne geçti. 72'de Cisse kafa golüyle skoru belirledi.

    Fener bu yola baş koydu

    Fenerbahçe Trabzonspor'u 3-1 yendi. 8. dakikada Valencia kale dibinden topu dışarı gönderdi. 15'te Abdülkadir Ömür ceza sahası içinde topu Afobe ile buluşturamadı. 23'te Lemos ile Sosa kendi yarı sahasında çarpıştı. Topu önünde bulan Afobe şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

    FENER 2. YARIYA HIZLI BAŞLADI
    51'de Caner'in ortasında Tisserand'ın kafası Serkan'a çarparak ağlara gitti: 1-1. 55'te Cisse'nin pasında Valencia şık bir vuruşla takımını öne geçirdi: 2-1. 64'te Baker'ın şutu direğin hemen yanından dışarı çıktı.

    CİSSE'NİN KAFASI DİREKTE
    72'de Caner'in kornerinde Gökhan topu arka direğe yolladı. Cisse kafayla tamamladı: 3-1... 90+3'te Cisse'nin kafa vuruşu direkten geri geldi.

    9 MAÇ SONRA GÜLDÜ
    Fenerbahçe, Trabzonspor karşısındaki şanssızlığını sonlandırdı. Sarı-Lacivertliler ezeli rakibini 9 maç sonra kazandı. Kanarya en son 2017'de kazanmıştı.

    4 MAÇTA 5 GOLE KATKI


    Fenerbahçeli Cisse, Trabzonspor'a rakip olduğu son 4 lig maçında 5 gole doğrudan katkı sağladı.
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    Haberler Spor Fenerbahçe Kadıköy'de Trabzonspor'u devirdi