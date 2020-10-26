Fenerbahçe Trabzonspor'u 3-1 yendi. 8. dakikada Valencia kale dibinden topu dışarı gönderdi. 15'te Abdülkadir Ömür ceza sahası içinde topu Afobe ile buluşturamadı. 23'te Lemos ile Sosa kendi yarı sahasında çarpıştı. Topu önünde bulan Afobe şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.