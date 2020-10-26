Fenerbahçe Trabzonspor'u 3-1 yendi. 8. dakikada Valencia kale dibinden topu dışarı gönderdi. 15'te Abdülkadir Ömür ceza sahası içinde topu Afobe ile buluşturamadı. 23'te Lemos ile Sosa kendi yarı sahasında çarpıştı. Topu önünde bulan Afobe şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.
FENER 2. YARIYA HIZLI BAŞLADI
51'de Caner'in ortasında Tisserand'ın kafası Serkan'a çarparak ağlara gitti: 1-1. 55'te Cisse'nin pasında Valencia şık bir vuruşla takımını öne geçirdi: 2-1. 64'te Baker'ın şutu direğin hemen yanından dışarı çıktı.
CİSSE'NİN KAFASI DİREKTE
72'de Caner'in kornerinde Gökhan topu arka direğe yolladı. Cisse kafayla tamamladı: 3-1... 90+3'te Cisse'nin kafa vuruşu direkten geri geldi.
9 MAÇ SONRA GÜLDÜ
Fenerbahçe, Trabzonspor karşısındaki şanssızlığını sonlandırdı. Sarı-Lacivertliler ezeli rakibini 9 maç sonra kazandı. Kanarya en son 2017'de kazanmıştı.
4 MAÇTA 5 GOLE KATKI
Fenerbahçeli Cisse, Trabzonspor'a rakip olduğu son 4 lig maçında 5 gole doğrudan katkı sağladı.