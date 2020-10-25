Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 25.10.2020 Gazete
    ABONE OL

    : Arkamdan yapılan planların farkındayım

    , “Galatasaray taraftarına sözümü tutmaya çalışıyorum. Sanılmasın ki arkamdan çevrilen planları bilmiyorum. Yapılan her şeyin farkındayım ama bilinsin ki bundan sonra artık ne kimsenin arkasındayım ne de yanındayım" açıklamasında bulundu.



    Fatih Terim, Erzurumspor maçı sonrası imalı açıklamalarda bulundu. İşte Terim'in sözleri: "Galatasaray taraftarına sözüm var ve sözümü tutmaya çalışıyorum. Sanılmasın ki arkamdan çevrilen planları bilmiyorum. Her şeyin farkındayım. Artık kimsenin ne arkasındayım ne de yanındayım"




    ASLOLAN GALATASARAY'DIR
    Herkes benim neler yapabileceğimi bilmesine rağmen benim için aslolan Galatasaray ve taraftarı olduğu için sabırla sessiz kalmaya çalışıyorum. Her gelişimde G.Saray'dan kopartıldım"




    İYİ BİR BAŞLANGIÇ OLSUN...
    Terim, maçla ilgili ise, "Umarım iyilerin başlangıcı olur burası. Erzurumspor genel olarak bir şeylerin başlangıcı oluyor. Ben de öyle inanıyorum. İnşallah öyle olacaktır." ifadelerini kullandı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Arkamdan yapılan planların farkındayım