Fatih Terim, Erzurumspor maçı sonrası imalı açıklamalarda bulundu. İşte Terim'in sözleri: "Galatasaray taraftarına sözüm var ve sözümü tutmaya çalışıyorum. Sanılmasın ki arkamdan çevrilen planları bilmiyorum. Her şeyin farkındayım. Artık kimsenin ne arkasındayım ne de yanındayım"
ASLOLAN GALATASARAY'DIR
Herkes benim neler yapabileceğimi bilmesine rağmen benim için aslolan Galatasaray ve taraftarı olduğu için sabırla sessiz kalmaya çalışıyorum. Her gelişimde G.Saray'dan kopartıldım"
İYİ BİR BAŞLANGIÇ OLSUN...
Terim, maçla ilgili ise, "Umarım iyilerin başlangıcı olur burası. Erzurumspor genel olarak bir şeylerin başlangıcı oluyor. Ben de öyle inanıyorum. İnşallah öyle olacaktır." ifadelerini kullandı.