





İYİ BİR BAŞLANGIÇ OLSUN...

Terim, maçla ilgili ise, "Umarım iyilerin başlangıcı olur burası. Erzurumspor genel olarak bir şeylerin başlangıcı oluyor. Ben de öyle inanıyorum. İnşallah öyle olacaktır." ifadelerini kullandı.

