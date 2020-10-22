ASpor CANLI YAYIN

Türkiye'nin Kupası unvanını alan Ziraat Türkiye Kupası'nda maçlar soluksuz şekilde sürüyor. 2. turda bugün toplam altı müsabaka oynanacak. Tek maç eliminasyon sistemiyle oynanan turnuvada maçlarını kazanan ekipler direkt 3. tura yükselecek. Günün ilk randevusu Erbaaspor- Yozgatspor arasında oynandı. Maçta gülen taraf Yozgatspor oldu.

Günün ikinci randevusu ise Belediye Derince-Çankaya FK arasında oynanıyor. Saat 19.00'da da Bucaspor- Somaspor müsabakası da A Spor'dan izleyicilerle buluşacak. Turnuvada 2. tur bu karşılaşmalarla bitecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur müsabakaları ise 3-4 ve 5 Kasım'da yapılacak. Kupa heyecanı sezon boyunca Turkuvaz Medya bünyesindeki A Spor, A2 ve ATV ekranlarından yaşanacak.

Günün sonuçları;

13:00 Erbaaspor 1-0 Yozgatspor

Bugün;

1959 FK 15:00 Derincespor - Çankaya FK

19:00 Bucaspor 1928 - Somaspor

Dün oynanan mücadelerde ise alınan skorlar şöyle:

Elazığ Karakoçan-Diyarbekirspor: 1-2

Esenler Erokspor-Arnavutköy Belediyespor: 3-3 (4-2 Penaltılarda)

1954 Kelkit Belediyespor-Artvin Hopaspor: 0-1

Muğlaspor-Kızılcabölükspor: 1-1 (3-1 Penaltılarda)

Çatalcaspor-Şile Yıldızspor: 0-1

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Düzcespor: 1-1 (4-5 Penaltılarda)

Ofspor-Yomraspor: 0-1

Cizrespor-Siirt İl Özel İdaresi: 2-1

Nevşehir Belediyespor-Kozanspor: 1-0

Sultanbeyli Belediyespor-Yalovaspor: 1-0

Isparta 32-Alanya Kestelspor: 0-1