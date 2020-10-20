Galatasaray evinde Alanyaspor'a kaybetti: 1-2. 15'te Emre Kılınç, kaleci Marafona ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı. 33'te Moubandje'nin eline çarpan top sonrası hakem penaltı verdi.
SALİH UÇAN'A SERT HAREKET
Penaltıyı Falcao gole çevirdi. 43'te Babacar yaklaşık 25 metreden kullandığı frikikte topu ağlarla buluşturdu: 1-1... 45+2'de Salih Uçan'a sert giren Etebo ikinci sarı karttan atıldı.
BELHANDA'NIN GOLÜ İPTAL!
55'te Bakasetas'ın şutunu Fatih kornere çeldi. 59'da Babacar'ın sert şutu az farkla dışarı çıktı. 70'te Belhanda'nın attığı gol VAR'dan geri döndü. Pozisyon öncesi top Babel'in eline çarptı.
BAKASETAS DİREĞE TAKILDI
87'de Davidson'un vuruşunda top direği yaladı. 89'da Bakasetas'ın şutu direkten döndü. 90+5'te Berkan'ın vuruşunu ceza sahası içinde Davidson tamamladı: 1-2. Alanya 3 puana uzandı.
FALCAO'DAN 5 MAÇTA 4 GOL!
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız golcüsü Radamel Falcao, Aytemiz Alanyaspor'u da boş geçmedi. Alanyaspor maçında penaltı golüne imza atan Falcao, Süper Lig'de 5 maçta 4. golüne imza attı. Yıldız oyuncu 45 dakika sahada kaldı.
EMRE AKBABA 88 GÜN SONRA
Galatasaray'da sakatlığı geçen yıldız oyuncu Emre Akbaba, 88 gün sonra resmi maçta forma giydi. Yıldız oyuncu dün 45 dakika sahada kaldı.
rakibi Aytemiz Alanyaspor'a 22 şut imkanı verdi. Sarı-Kırmızılılar, maç boyunca Akdeniz ekibinden büyük bir baskı yedi.
ALANYA'DA BİR İLK
Aytemiz Alanyaspor Süper Lig tarihinde Galatasaray'ı deplasmanda ilk kez mağlup etti. Akdeniz ekibi daha önce oynadığı 4 maçı kaybetmişti.