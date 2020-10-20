EMRE AKBABA 88 GÜN SONRA

Galatasaray'da sakatlığı geçen yıldız oyuncu Emre Akbaba, 88 gün sonra resmi maçta forma giydi. Yıldız oyuncu dün 45 dakika sahada kaldı.

rakibi Aytemiz Alanyaspor'a 22 şut imkanı verdi. Sarı-Kırmızılılar, maç boyunca Akdeniz ekibinden büyük bir baskı yedi.

ALANYA'DA BİR İLK

Aytemiz Alanyaspor Süper Lig tarihinde Galatasaray'ı deplasmanda ilk kez mağlup etti. Akdeniz ekibi daha önce oynadığı 4 maçı kaybetmişti.