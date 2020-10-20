VAR DEVREYE GİRDİ

Maçın 70. dakikasında Belhanda'nın attığı gol Babel'in gol öncesinde topa elle müdahale yaptığı gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Golün iptalinden önce VAR devreye girdi ve pozisyonu inceledi. Önce pozisyonu inceleme kararı alan hakem Mert Gezenge sonra bundan vazgeçerek golü iptal etti.