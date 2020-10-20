Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynadığı maçta 2 pozisyon maça damgasını vurdu. İlk yarının 38'inci dakikasında Babacar'ın şutunda Alanyasporlular Saracchi'nin topa elle dokunduğunu öne sürerek uzun süre penaltı itirazında bulundu.
VAR DEVREYE GİRDİ
Maçın 70. dakikasında Belhanda'nın attığı gol Babel'in gol öncesinde topa elle müdahale yaptığı gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Golün iptalinden önce VAR devreye girdi ve pozisyonu inceledi. Önce pozisyonu inceleme kararı alan hakem Mert Gezenge sonra bundan vazgeçerek golü iptal etti.
İlk yarının 34. dakikasında top Moubandje'nin eline çarptığı gerekçesiyle G.Saray lehine penaltı verildi.
Maçın 38. dakikasında Babacar'ın şutunda topun Saracchi'nin eline çarpıp çarpmadığı tartışma yarattı.
Maçın 74. dakikasında Babel'in topu elle dokunduğu gerekçesiyle G.Saray'ın golü geçerli sayılmadı.