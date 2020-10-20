Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanya yenilgisi sonrası çok üzgün olduklarını söyledi. Tecrübeli hoca her hafta eksiklikler üzerine çalıştıklarını ifade ederek, "Ama bu kez de başka sorunlar çıkıyor. Bu kez de 10 kişi kaldık. Bu nedenle ikinci yarı çok yıprandık" dedi.