Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanya yenilgisi sonrası çok üzgün olduklarını söyledi. Tecrübeli hoca her hafta eksiklikler üzerine çalıştıklarını ifade ederek, "Ama bu kez de başka sorunlar çıkıyor. Bu kez de 10 kişi kaldık. Bu nedenle ikinci yarı çok yıprandık" dedi.
EN KÖTÜ İHTİMALLE BERABERLİK
VAR'ın pozisyonlarının sağlık taraması gibi olduğunu ifade eden Terim, "Bu maçın hakkı en kötü ihtimalle beraberlik olmalıydı. Yaptığımız bireysel hatalar bizi yaktı" dedi. Terim maçın hakeminin kötü yönetmediğini söyledi.
BELHANDA VE FEGHOULİ KONUSU
Belhanda ve Feghouli'nin maaşında indirim yapmamalarına değinen Terim, "Başkanın ifadeleri doğrudur ama benim ceza verme gibi bir yetkim olamaz. Ekonomi ayrı, sportif durum ayrı. Bu arkadaşlar uzun yoldangeldi. Teknik olarak o nedenle oynatmadık. İkisi de yedek soyundu" dedi.
LİNNES SAHAYA KAPTAN ÇIKTI
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ilk 11'de Linnes'e şans verdi. Norveçli futbolcu Alanyaspor önünde sahaya kaptan olarak çıktı.
TERİM'DEN ALANYA ÖNÜNDE BÜYÜK OPERASYON
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maçında ilk 11'de birçok değişikliğe gitti. Kasımpaşa maçına göre kadroda 6 farklı isme yer veren Terim; Saracchi, Linnes, Emre Akbaba, Babel, Emre Kılınç, ve Falcao'ya ilk 11'de yer verdi. Omar Elabdellaoui 21 kişilik kadroda yer almadı.
232 GÜN SONRA TARAFTAR STADA ALINDI
Galatasaray, Alanya maçı ile birlikte 232 gün sonra seyircisine kavuştu. En son 1 Mart 2020 tarihinde Gençlerbirliği'ne karşı seyircili oynanmıştı.