Süper Lig'de bugün 2 maç daha oynanacak. Saat 16.00'da Antalyaspor, Gaziantep FK'yı kunuk edecek. Aynı saatte Karagümrük ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Hatayspor ile BŞ Bld Erzurum maçı ise Hatayspor'daki covid- 19 vakalarının çokluğu nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.
FENERBAHÇE OPET CİMBOM'A SET VERMEDİ
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında oynanan derbi maçta Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi. Sarı-Lacivertliler karşılaşmayı 26- 24, 25-16, 25-21 setlerle kazandı. Diğer sonuçlar: PTT-Karayolları: 3-1, Beylikdüzü- Kuzeyboru: 0-3, Yeşilyurt-İlbank: 3-1, Sarıyer Bld-Çan Gençlik Kale: 3-1.
KARŞIYAKA TOFAŞ'I DEPLASMANDA YIKTI
ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Pınar Karşıyaka, TOFAŞ'ı deplasmanda 88-78 yendi. Dün alınan diğer sonuçlar şöyle: Darüşşafaka Tekfen-HDI Sigorta Afyon Belediyesi: 102-77, Fethiye Belediyespor-Galatasaray: 91-82, TOFAŞ-Pınar Karşıyaka: 78-88, Aliağa Petkimspor-Frutti Extra Bursaspor: 108-80.
FORMA SERDAR AZİZ'İN
Fenerbahçe'de Lemos'un kart cezası nedeniyle forma giymeyeceği Göztepe maçında Tisserand'ın yanında kimin oynayacağı merak konusuydu. Gelen bilgilere göre Erol Bulut savunmanın göbeğinde Serdar Aziz'i oynatacak. Sadık ise kulübede olacak.
FENER'İN RAKİBİ GÖZTEPE
Fenerbahçe bugün saat 19.00'da Göztepe'ye konuk olacak. Maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. Göztepe'de eksik yok. F.Bahçe'de ise Lemos cezalı. Gökhan, Perotti ve Rodrigues ise sakat.