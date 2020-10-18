Süper Lig'de bugün 2 maç daha oynanacak. Saat 16.00'da Antalyaspor, Gaziantep FK'yı kunuk edecek. Aynı saatte Karagümrük ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Hatayspor ile BŞ Bld Erzurum maçı ise Hatayspor'daki covid- 19 vakalarının çokluğu nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.