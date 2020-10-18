Fatih Terim'in Belhanda ve Feghouli'ye tepki gösterdiği ortaya çıktı. İki futbolcunun parasını alamadığı için Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etmesine sinirlenen tecrübeli hocanın Belhanda ve Feghouli ile görüşme yaptığı öğrenildi.

KİMSENİN PARASI KALMAZ

Terim'in bu görüşmede, "Sizi anlamam mümkün değil. Burası Galatasaray ve kimsenin parası kalmaz. Ödemeler geciktiği için FIFA'ya şikayette bulunmanız çok ayıp" dediği belirlendi.

YAPTIĞINIZIN BAHANESİ YOK!

Tecrübeli hocanın 2 oyuncuya, "Sakın kendinizi savunmaya kalkmayın. Bu yaptığınızın bahanesi olamaz. G.Saray'ın büyüklüğünü anlayamamışsınız" diyerek tepki verdiği öne sürüldü.