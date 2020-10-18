BİR AN ÖNCE TOPARLANACAĞIZ

Başakşehir maçını geride bıraktıklarını da ifade eden Newton, "İstediğimiz arzuladığımız takımı geri getirme adına çalışmalar yapıyoruz. Arkadaşlarımızla bu durumu konuşacağız. Tabii ki de o ulaşmak istediğimiz seviyeye en kısa sürede ulaşacağız" ifadelerini kullandı.