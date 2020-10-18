Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Başakşehir'e mağlup oldukları maç sonrası mücadeleyi yorumladı. Birçok eksikle oynadıklarını belirten Newton, dün takımının ortaya koyduğu enerjiden memnun kalmadığını söyledi.
4 EKSİK REAL MADRİD'İ DE ETKİLER
4 anahtar oyuncunun eksikliğinin Liverpool, Real Madrid gibi takımları da etkileyeceğini belirten İngiliz hoca, "Yemememiz gereken basit bir gol yedik ve oyundan düştük." diye konuştu.
BİR AN ÖNCE TOPARLANACAĞIZ
Başakşehir maçını geride bıraktıklarını da ifade eden Newton, "İstediğimiz arzuladığımız takımı geri getirme adına çalışmalar yapıyoruz. Arkadaşlarımızla bu durumu konuşacağız. Tabii ki de o ulaşmak istediğimiz seviyeye en kısa sürede ulaşacağız" ifadelerini kullandı.
ABDÜLKADİR KAYIPLARDA
Trabzonspor'un Başakşehir'e mağlup olduğu maçta Abdülkadir Ömür ortaya koyduğu performans ile hayal kırıklığı yaşattı. Genç futbolcu dün girdiği 12 ikili mücadelenin 11'ini kaybetti. Abdülkadir girdiği 3 hava topu mücadelesini de kaybetti. Ayrıca 17 kez de top kaybı yaparak gecenin en kötü performanslarından birine imza attı.
DJANİNY SİFTAH YAPTI
Trabzonspor'un yeni transferi Djaniny, Bordo-Mavili forma ile ilk maçına dün çıktı. Djaniny, Başakşehir karşısında 2. yarıda süre aldı.
299 TARAFTAR STATTAYDI
TFF'nin localara %50 oranında seyirci alınması onaylamasının ardından Trabzonspor'un dün Başakşehir'le oynadığı maçta sınırlı sayıda taraftar stattaki yerini aldı. Bordo-Mavili taraftarlar tam 231 gün sonra takımlarını statta destekledi. Dünkü maçta statta 299 taraftar yer aldı.
İSTEDİKLERİMİZİ YAPAMADIK
Trabzonsporlu Marlon, Başakşehir karşısında istedikleri oyunu oynayamadıklarını söyledi. Marlon, "En kısa sürede bunu düzelteceğiz" dedi.