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    • Spor
    • 17.10.2020 Gazete
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    Başkanı ’ndan camiaya mesaj: 5 yılda lar bitecek

    'da 47. dün yapıldı. Toplantıda konuşan Başkan önemli açıklamalara imza attı. Ağaoğlu, “Geçtiğimiz hafta içerisinde Trabzonspor’un borcu 1.2 milyar TL çıktı denilse de Trabzonspor’un net borcu 928 milyon TL’dir. Trabzonspor son iki sezonda 26 yabancı edip 13 milyon Euro ödeme yapmıştır. Sattığı futbolculardan ise 44 milyon Euro kazanmıştır. Bu politikamız devam ederse 5 yıl sonra borcumuz kalmayacaktır” dedi.

    5 yılda borçlar bitecek

    'da 47. dün yapıldı. Toplantıda konuşan Başkan önemli açıklamalara imza attı. Ağaoğlu, "Geçtiğimiz hafta içerisinde Trabzonspor'un borcu 1.2 milyar TL çıktı denilse de Trabzonspor'un net borcu 928 milyon TL'dir.

    Trabzonspor son iki sezonda 26 yabancı edip 13 milyon Euro ödeme yapmıştır. Sattığı futbolculardan ise 44 milyon Euro kazanmıştır. Bu politikamız devam ederse 5 yıl sonra borcumuz kalmayacaktır" dedi.

    Başkan Ağaoğlu, "Kripto para markasıyla atılım yaptık. 5 milyon TL gelir elde ettik. Hedefimiz 15 milyon Euro. Sponsorluk gelirlerimiz 15-20 milyon TL ile sınırlı kaldı. Çok büyük bir mücadele veriyoruz" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Spor Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’ndan camiaya mesaj: 5 yılda borçlar bitecek