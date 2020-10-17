ACI ACI İTİRAF EDİYORUM!

Şenol Güneş'le ilgili konuşan Çebi, "Şenol hoca keşke gitmeseydi. Bunu acı acı itiraf ediyorum. Ama çok uğraştılar. Gitmek istemediği halde aşırı baskılar sonucunda ayrılmıştır" diye konuştu.

BONSERVİS BEDELİ ÖDEMEDİK

Çok tasarruflu bir transfer dönemi geçirdiklerini belirten Çebi, "Transferde başarılı olduk. Kiralama için sadece bir futbolcuya 200- 300 bin Euro verdik. Bonservis bedeli ödemedik" dedi.

YENİ TRANSFERLER BASININ ÖNÜNDE

Beşiktaş'ın yeni transferleri Rosier, Atakan, Montero, Gökhan Töre, Josef, N'Sakala, Aboubakar, Welinton ve Ghezzal, Başkan Çebi ile birlikte kameraların karşısına geçti. Karantinada olan Mensah ise video aracılığıyla açıklama yaptı.