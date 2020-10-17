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    • 17.10.2020 16:53
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    Augsburg - RB | A Spor canlı yayın

    Almanya 'da heyecan devam ediyor. Bundesliga'nın 4.haftasında Augsburg sahasında Sörloth'un yeni takımı RB 'i konuk ediyor. Maç A Spor ekranlarından canlı olarak sporseverlerle buluşuyor. Maçın canlı yayınını haberimizden izleyebilirsiniz.

    ASpor CANLI YAYIN

    Almanya 'da heyecan devam ediyor. Augsburg ile RB karşı karşıya geliyor. Kritik karşılaşmayı haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

    LEIPZIG İLK 11'İ

    P.Gulacsi, Halstenberg, Upamecano, Klostermann, Angelino, Henrichs, Adams, Mukiele, Olmo, Forsberg, Nkunku

    Trabzonspor'dan Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth bu karşılaşmaya yedek başlıyor.

    AUGSBURG İLK 11'İ

    Gikiewich, Framberger, Gouweleeuw, Uduokhai, Pedersen, Hahn, Khedira, Strobl, Caligiuri, Jensen, Gregoritch

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