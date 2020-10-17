ASpor CANLI YAYIN
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Augsburg ile RB Leipzig karşı karşıya geliyor. Kritik karşılaşmayı haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...
LEIPZIG İLK 11'İ
P.Gulacsi, Halstenberg, Upamecano, Klostermann, Angelino, Henrichs, Adams, Mukiele, Olmo, Forsberg, Nkunku
Trabzonspor'dan Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth bu karşılaşmaya yedek başlıyor.
AUGSBURG İLK 11'İ
Gikiewich, Framberger, Gouweleeuw, Uduokhai, Pedersen, Hahn, Khedira, Strobl, Caligiuri, Jensen, Gregoritch