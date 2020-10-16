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    • Spor
    • 16.10.2020 Gazete
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    yeni sözleşme önerdi: Marcao ya imzalayacak ya da satılacak!

    yönetimi, Brezilyalı yıldıza yeni sözleşme teklif etti. Marcao bu isteği kabul etmeyip imza atmazsa devre arasında satılacak. Başarılı oyuncuyla başta Roma olmak üzere birçok kulüp yakından ilgileniyor.

    Ya imzalayacak ya satılacak
    Galatasaray'da Marcao belirsizliği var... Sarı- Kırmızılı yönetim takımda kalmasını istediği Brezilyalı futbolcuyla yeni sözleşme için görüşmelere başladı. lı oyuncunun takımdaki geleceği yapılan teklife göre netlik kazanmış olacak.

    VERECEĞİ CEVAP BEKLENİYOR
    Marcao eğer yeni sözleşmeyi kabul etmezse Galatasaray Yönetimi'nin devre arasında Brezilyalı futbolcuyu satmayı planlıyor. Bu nedenle Marcao'nun vereceği cevap merak konusu.




    YÖNETİM MASAYA OTURACAK
    Sarı-kırmızılı oyuncuya başta Roma olmak üzere birçok kulübün talip olduğu biliniyor. Marcao teklifi kabul etmediği takdirde yönetim bu oyuncuyu isteyen kulüplerle masaya oturacak.

    PİYASA DEĞERİ 9 MİLYON EURO
    G.Saray'a chaves'ten 4 milyon euro karşılığında alınan marcao'nun güncel piyasa değerinin 9 milyon euro'yu buldu. bu da g.saray'ın elini güçlendirdi.
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