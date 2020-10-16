



Transfer sezonunun tartışmasız şampiyonu olan Fenerbahçe'de hedefler bitmek bilmiyor... Bu kez flaş iddia Rus basınından geldi. Habere göre Zenit'te forma giyen ve 2021'de sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli kanat-forvet Sebastian Driussi'yi 5 kulübün istediği belirtilirken aday kulüplerin arasında Fenerbahçe'nin ismi de verildi. Direkt görüşmelerin ise ocak ayında yapılacağı da belirtildi.