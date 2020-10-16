THY Avrupa Ligi 4. hafta maçında Fenerbahçe Beko, bugün Almanya ekibi Bayern Münih'i konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Fenerbahçe Beko'nun oynadğı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunuyor.
TFF'DEN 6 KULÜBE 3 PUAN SİLME CEZASI
TFF Kulüp Lisans Kurulu 1.Lig temsilcileri Ankaraspor ve Eskişehirspor ile 2'nci lig kulüplerinden Elazığspor, Gümüşhanespor, Kardemir Karabükspor ve Şanlıurfaspor kulüplerinin üçer puanını indirdi. Gerekçe olarak bu kulüplerin eksiklerini tamamlayamaması gösterildi.
SÜPER LİG&1.LİG'DEN 14 KULÜP LİSANS ALDI
TFF Kulüp lisans süreci sonuçlandı. Süper Lig'den Erzurumspor, Gaziantep FK, Kayseri, Kasımpaşa, Ankaragücü, Denizlispor, TFF 1. Lig'den; Akhisarspor, Altay, Balıkesirspor, Boluspor, Bursaspor, Menemenspor, Bandırmaspor ve Tuzlaspor'a ulusal lisans verdi.
FİNAL 24 EKİM'DE
RED Bull Solo Q'da finalistler belli oldu... Ozan "14Forest"Asal ve Taha Mertcan "Drogo Wannabe" AKBABA finale kaldı. Final 24 Ekim saat 17.30'da yapılacak.
COLİN KAZIM DERBY'DE
İngiltere Championship ekibi Derby County, Colin Kazım Richards'ı kadrosuna kattı. 34 yaşındaki Colin Kazım ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.
NAPOLİ'YE PUAN SİLME
Serie A yönetimi, Juventus-Napoli müsabakasında maç saatinde sahada olamayan Napoli takımını hükmen yenik sayarken, 1 puan silme cezası verdi. Bu karar çok konuşuldu.
TFF'DEN 6 KULÜBE 3 PUAN SİLME CEZASI
TFF Kulüp Lisans Kurulu 1.Lig temsilcileri Ankaraspor ve Eskişehirspor ile 2'nci lig kulüplerinden Elazığspor, Gümüşhanespor, Kardemir Karabükspor ve Şanlıurfaspor kulüplerinin üçer puanını indirdi. Gerekçe olarak bu kulüplerin eksiklerini tamamlayamaması gösterildi.
SÜPER LİG&1.LİG'DEN 14 KULÜP LİSANS ALDI
TFF Kulüp lisans süreci sonuçlandı. Süper Lig'den Erzurumspor, Gaziantep FK, Kayseri, Kasımpaşa, Ankaragücü, Denizlispor, TFF 1. Lig'den; Akhisarspor, Altay, Balıkesirspor, Boluspor, Bursaspor, Menemenspor, Bandırmaspor ve Tuzlaspor'a ulusal lisans verdi.
FİNAL 24 EKİM'DE
RED Bull Solo Q'da finalistler belli oldu... Ozan "14Forest"Asal ve Taha Mertcan "Drogo Wannabe" AKBABA finale kaldı. Final 24 Ekim saat 17.30'da yapılacak.
COLİN KAZIM DERBY'DE
İngiltere Championship ekibi Derby County, Colin Kazım Richards'ı kadrosuna kattı. 34 yaşındaki Colin Kazım ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.
NAPOLİ'YE PUAN SİLME
Serie A yönetimi, Juventus-Napoli müsabakasında maç saatinde sahada olamayan Napoli takımını hükmen yenik sayarken, 1 puan silme cezası verdi. Bu karar çok konuşuldu.