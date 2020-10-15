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Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan fırtınası sürüyor. 1. tur karşılaşmalarının son gününde ilk karşılaşma 52 Orduspor FK ile Arhavi Spor arasında oynandı.
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Arhavispor'u 3-2 mağlup eden 52 Orduspor, bir üst tura yükseldi.
52 Orduspor 3 - 2 Arhavispor
Orduspor- 4' Burçin Yüksel, 13' Volkan Akyıldız, 89' Efe Kağan Kayahan
Arhavispor- 57' ve 90+2' Hüseyin Terzi
GÜNÜN PROGRAMI ŞÖYLE:
13:00 - 52 Orduspor FK-Arhavi Spor
14:30 - Tokatspor - Erbaaspor
19:00 Isparta 32 Spor - Kemerspor