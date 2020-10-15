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    • 15.10.2020 14:59
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    A Spor canlı yayın | Tokatspor - Erbaaspor

    'nda heyecan 1. tur maçlarıyla sürüyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu ve A Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşan birbirinden heyecanlı maçlarda bugün, günün ilk karşılaşmasında FK ile kozlarını paylaştı. Arhavispor'u 3-2 mağlup eden 52 Orduspor, bir üst tura yükseldi. Saat 14:30 itibariyle de Tokatspor ve Erbaaspor karşı karşıya geliyor. Ziraat Türkiye Kupası maçlarını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

    ASpor CANLI YAYIN

    Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu 'nda heyecan fırtınası sürüyor. 1. tur karşılaşmalarının son gününde ilk karşılaşma FK ile arasında oynandı.

    Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Arhavispor'u 3-2 mağlup eden 52 Orduspor, bir üst tura yükseldi.

    52 Orduspor 3 - 2 Arhavispor

    Orduspor- 4' Burçin Yüksel, 13' Volkan Akyıldız, 89' Efe Kağan Kayahan

    Arhavispor- 57' ve 90+2' Hüseyin Terzi

    GÜNÜN PROGRAMI ŞÖYLE:

    13:00 - 52 Orduspor FK-Arhavi Spor

    14:30 - Tokatspor - Erbaaspor

    19:00 32 Spor - Kemerspor

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