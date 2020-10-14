A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçında Türk Telekom Stadyumu'nda Sırbistan'ı konuk ediyor.
Türkiye-Sırbistan karşılaşmasını TRT Spor'dan ve takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
TÜRKİYE: Mert, Zeki, Merih, Mahmut, Hasan Ali, Okay, Ozan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz, Kenan, Burak
SIRBİSTAN: Dmitrovic, S. Mitrovic, Milenkovic, Kolarov, Lazovic, Ristic, Maksimovic, Lukic, Milinkovic-Savic, Djuricic, A. Mitrovic
TÜRKİYE 2 PUANLA 3. SIRADA YER ALIYOR
Üçüncü grupta, dördüncü maçlar öncesinde Rusya 7 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sıradaki Macaristan ise 6 puana sahip. Grupta Türkiye 2 puanla üçünü sırada yer alırken, Sırbistan ise 1 puan ile son sırada bulunuyor.
SIRBİSTAN DA 7 İSİM KADRODA YER ALMADI!
Sırbistan Futbol Federasyonundan (FSS) yapılan açıklamada, aday kadroda yer alan 7 ismin Türkiye'ye hareket eden kafilede yer almadığı belirtildi.
Dusan Tadic, Luka Milivojevic, Emil Rockov, Marko Grujic, Strahinja Pavlovic, Aleksandar Katai ve Sasa Zdjelar'ın kendi kulüplerine erken dönmek için A Milli Takım Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic'ten izin aldıkları ve kafileden ayrıldıkları bildirildi.
OZAN, ÇAĞLAR, KAAN VE EFECAN YOK
A Milli Futbol Takımı'nda sakatlığı bulunan ve kadrodan çıkan Kaan Ayhan ile Rusya maçında cezalı duruma düşen Ozan Kabak Sısbistan'a karşı forma giyemeyecek. Ayrıca son Rusya maçında sakatlanan Efecan Karaca da mücadelede oynamayacak.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sırbistan maçı öncesi yaptığı basın toplantısında Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyeceğini açıkladı.
TÜRKİYE UEFA ULUSLAR LİGİ B LİGİ FİKSTÜR
03.09.2020 - 20.45 - Türkiye - Macaristan: 0-1
06.09.2020 - 20.45 - Sırbistan - Türkiye: 0-0
11.10.2020 - 21.45 - Rusya - Türkiye: 1-1
14.10.2020 - 21.45 - Türkiye - Sırbistan
15.11.2020 - 19.00 - Türkiye - Rusya
18.11.2020 - 21.45 - Macaristan - Türkiye