Bu ne hal Ljajic! Siyah Beyazlı star dibe vurdu

ESKİ GÜNLERİNDEN ÇOK UZAK

Beşiktaş'ın Vida'dan sonra en pahalı ikinci oyuncusu olan Adem Ljajic bu sezon çıktığı 7 resmi karşılaşmada çok kötü bir görüntü verirken ne gol ne de asist üretmeyi başaramadı.