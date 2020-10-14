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    • Spor
    • 14.10.2020 Gazete
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    Bu ne hal Ljajic! Siyah Beyazlı star dibe vurdu

    aranıyor. ’ta 3. sezonunu geçiren Sırp futbolcu ilk 2 sezonki performansının çok altında bir görüntü veriyor. ’ın geçtiğimiz sezon Torino’dan 6.5 milyon Euro’ya aldığı Ljajic’e yılda 2.7 milyon Euro ödeniyor.

    Bu ne hal Ljajic!

    Adem Ljajic aranıyor. Beşiktaş'ta 3. sezonunu geçiren Sırp futbolcu ilk 2 sezonki performansının çok altında bir görüntü veriyor. Kartal'ın geçtiğimiz sezon Torino'dan 6.5 milyon Euro'ya aldığı Ljajic'e yılda 2.7 milyon Euro ödeniyor.

    ESKİ GÜNLERİNDEN ÇOK UZAK
    Beşiktaş'ın Vida'dan sonra en pahalı ikinci oyuncusu olan Adem Ljajic bu sezon çıktığı 7 resmi karşılaşmada çok kötü bir görüntü verirken ne gol ne de asist üretmeyi başaramadı.

    SKORA HİÇ KATKI SAĞLAYAMADI


    Adem Ljajic ligde oynanan Trabzonspor, Antalyaspor, Konyaspor ve G.Birliği maçlarıyla Avrupa Ligi'ndeki Rio Ave mücadelesi ve Sırbistan Milli Takımı'ndaki 2 maçta düş kırıklığı yaşattı.
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    Haberler Spor Bu ne hal Ljajic! Siyah Beyazlı star dibe vurdu