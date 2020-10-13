Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 13.10.2020 Gazete
    ABONE OL

    Görevimiz ! Fırtına sonrasında 3 İstanbul ekibiyle oynayacak

    'u lardan sonra 3 ekibiyle oynayacağı birbirinden zorlu maçlar bekliyor. Geçtiğimiz sezon İstanbul ekiplerine karşı çok büyük bir üstünlük kuran Bordo-Mavililer 5 İstanbul takımına karşı oynadığı 10 karşılaşmada 4 galibiyet, 6 beraberlik alırken yenilgi yüzü görmemişti. Geçtiğimiz sezonki başarısını bu sezonun ilk haftasında kendi evinde 'a karşı 3-1'lik skorla mağlup olanTrabzonspor bu nedenle bu serinin bozulmasına neden oldu.

    Görevimiz İstanbul!

    'u lardan sonra 3 ekibiyle oynayacağı birbirinden zorlu maçlar bekliyor. Geçtiğimiz sezon İstanbul ekiplerine karşı çok büyük bir üstünlük kuran Bordo-Mavililer 5 İstanbul takımına karşı oynadığı 10 karşılaşmada 4 galibiyet, 6 beraberlik alırken yenilgi yüzü görmemişti. Geçtiğimiz sezonki başarısını bu sezonun ilk haftasında kendi evinde 'a karşı 3-1'lik skorla mağlup olanTrabzonspor bu nedenle bu serinin bozulmasına neden oldu.

    BİRBİRİNDEN ZORLU 3 MAÇ BEKLİYOR
    Trabzonspor milli maçtan sonra , ve ile karşı karşıya gelecek. ekibi yeni bir seri başlatmak istiyor.

    Bu maçları kayıpsız atlatmak isteyen Bordo-Mavililer alacakları galibiyetlerle ligde iddialarını ortaya koymayı planlıyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Görevimiz İstanbul! Fırtına milli maç sonrasında 3 İstanbul ekibiyle oynayacak