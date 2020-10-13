Trabzonspor'u milli maçlardan sonra 3 İstanbul ekibiyle oynayacağı birbirinden zorlu maçlar bekliyor. Geçtiğimiz sezon İstanbul ekiplerine karşı çok büyük bir üstünlük kuran Bordo-Mavililer 5 İstanbul takımına karşı oynadığı 10 karşılaşmada 4 galibiyet, 6 beraberlik alırken yenilgi yüzü görmemişti. Geçtiğimiz sezonki başarısını bu sezonun ilk haftasında kendi evinde Beşiktaş'a karşı 3-1'lik skorla mağlup olanTrabzonspor bu nedenle bu serinin bozulmasına neden oldu.

BİRBİRİNDEN ZORLU 3 MAÇ BEKLİYOR

Trabzonspor milli maçtan sonra Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Karadeniz ekibi yeni bir seri başlatmak istiyor.

Bu maçları kayıpsız atlatmak isteyen Bordo-Mavililer alacakları galibiyetlerle ligde iddialarını ortaya koymayı planlıyor.