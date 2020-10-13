Çarşambaspor - Yozgatspor | Altındağ - Çankaya FK | ASpor canlı yayın

ASpor CANLI YAYIN
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. A Spor'da büyük heyecan yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına!
13 EKİM 2020 SALI
13:00 ÇARŞAMBASPOR - YOZGATSPOR 1959 FK - CANLI
14:30 ALTINDAĞSPOR - ÇANKAYA FK - CANLI
15:30 BERGAMA BELEDİYESPOR - MANİSASPOR - CANLI
ÇARŞAMBASPOR - YOZGATSPOR | ALTINDAĞ - ÇANKAYA FK (DÖNÜŞÜMLÜ YAYIN)
14 EKİM 2020 ÇARŞAMBA
13:00 MARDİN FOSFAT SPOR - SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR - CANLI
15:00 BLD. KÜTAHYASPOR - BURSA YILDIRIM SPOR - CANLI
19:00 İÇEL İDMAN YURDU S.K. - CEYHANSPOR - CANLI
15 EKİM PERŞEMBE
13:00 52 ORDUSPOR FK - ARHAVİSPOR - CANLI
14:30 TOKATSPOR - ERBAASPOR - CANLI
19:00 ISPARTA 32 SPOR - KEMERSPOR 2003 - CANLI