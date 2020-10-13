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    • Spor
    • 13.10.2020 13:08
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    • 13.10.2020 14:41
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    Çarşambaspor - Yozgatspor | Altındağ - Çankaya FK | ASpor canlı yayın |

    Türkiye’yi kucaklıyor, büyük heyecan spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor’da yaşanıyor… Türkiye’nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına! Çarşambaspor - Yozgatspor ve Altındağ - Çankaya FK maçlarını dönüşümlü olarak haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

    ASpor CANLI YAYIN

    heyecanı başlıyor. A Spor'da büyük heyecan yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına!

    13 EKİM 2020 SALI

    13:00 ÇARŞAMBASPOR - YOZGATSPOR 1959 FK - CANLI
    14:30 ALTINDAĞSPOR - ÇANKAYA FK - CANLI
    15:30 BERGAMA BELEDİYESPOR - MANİSASPOR - CANLI

    ÇARŞAMBASPOR - YOZGATSPOR | ALTINDAĞ - ÇANKAYA FK (DÖNÜŞÜMLÜ YAYIN)

    14 EKİM 2020 ÇARŞAMBA

    13:00 MARDİN FOSFAT SPOR - SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR - CANLI
    15:00 BLD. KÜTAHYASPOR - BURSA YILDIRIM SPOR - CANLI
    19:00 İÇEL İDMAN YURDU S.K. - CEYHANSPOR - CANLI

    15 EKİM PERŞEMBE

    13:00 52 ORDUSPOR FK - ARHAVİSPOR - CANLI
    14:30 TOKATSPOR - ERBAASPOR - CANLI
    19:00 ISPARTA 32 SPOR - KEMERSPOR 2003 - CANLI

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    Haberler Spor Çarşambaspor - Yozgatspor | Altındağ - Çankaya FK | ASpor canlı yayın | Ziraat Türkiye Kupası