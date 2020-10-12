A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rusya maçının ardından mücadeleyi değerlendirdi. Güneş'in sözlerinden öne çıkanlar şöyle: "İlk yarıda ön yaptığımız baskılardan sonuç alamayınca hem savunmada, hem hücumda iyi değildik. Hızlı hücumda golü yedik"
BU TİP MAÇLARI KAZANMALIYIZ
Kazanmaya yakındık. Bu kayıplar bizi geride bıraktı. Kazanmayı hak edince kazanmalısınız. Kaybetmeye yakın olduğumuz maçı zaten kaybettik. Bu tip maçları kazanmalısın"
SIRBİSTAN'A KARŞI ROTASYON
"Sıradaki Sırbistan maçını kazanmak için oynayacağız. Rotasyon olabilir. Yoğun maç temposunda sakatlıklar olabiliyor. Bunları düşünüyoruz"