BU TİP MAÇLARI KAZANMALIYIZ

Kazanmaya yakındık. Bu kayıplar bizi geride bıraktı. Kazanmayı hak edince kazanmalısınız. Kaybetmeye yakın olduğumuz maçı zaten kaybettik. Bu tip maçları kazanmalısın"

SIRBİSTAN'A KARŞI ROTASYON

"Sıradaki Sırbistan maçını kazanmak için oynayacağız. Rotasyon olabilir. Yoğun maç temposunda sakatlıklar olabiliyor. Bunları düşünüyoruz"