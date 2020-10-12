LEİPZİG PARAYI YATIRDI

Yönetimin yüzünü güldüren bir gelişme yaşandı. Leipzig'e satılan Alexander Sörloth'un bonservis bedeli olan 10 milyon Euro kulübün hesabına yatırıldı.

ÇOK PLANLI VE HESAPLI DAVRANDIK

Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan transfer dönemini değerlendirdi. Doğan, "Savurganlık yapmadık. Nasıl planlama yaptıysak öyle hareket ettik" diye konuştu.