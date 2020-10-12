Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 8. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-1 yendi. Karşılaşmanın setleri ise 15-25, 23-25, 25-23, 18-25 şeklinde sonuçlandı. Dün oynanan diğer maçlarda İstanbul BŞB, İnegöl Belediyesi'ni 3-1; Spor Toto ise Altekma'yı 3-0 mağlup etti.
ÖZER HURMACI'DAN ESKİ BAŞKANA ŞOK SUÇLAMA
Bursaspor'un kaptanı Özer Hurmacı, kulübün eski başkanı Mesut Mestan'a Instagram hesabından yüklendi. Özer, Mestan'ı hedef alarak "Özledik yalanlarını, anlatsana kulübü Adana Demirmaçında nasıl sattın? Organizasyon falan merak ediyor insanlar. İlk transferin onlardan, son transferin onlara." ifadelerini kullandı.
KAYSERİSPOR'DA FERNANDES RÜZGARI
Kayserispor'un yeni transferlerinden yeni transfer Manuel Fernandes, idmanda adeta şov yaptı. Son derece formda görünen Fernandes, Silviu Lung'un koruduğu kaleye kullandığı frikiği 90'a Kayserispor'daki tatkım arkadaşlarının tamamı kendisini alkış yağmuruna tuttu.
NEWTON: ÖNEMLİ OLAN GEREKEN DERSİ ALMAK
Eddie Newton, Erzurum maçıyla ilgili, "Önemli olan hatalardan ders almak. Biz de bunu yapacağız" dedi.
LEİPZİG PARAYI YATIRDI
Yönetimin yüzünü güldüren bir gelişme yaşandı. Leipzig'e satılan Alexander Sörloth'un bonservis bedeli olan 10 milyon Euro kulübün hesabına yatırıldı.
ÇOK PLANLI VE HESAPLI DAVRANDIK
Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan transfer dönemini değerlendirdi. Doğan, "Savurganlık yapmadık. Nasıl planlama yaptıysak öyle hareket ettik" diye konuştu.