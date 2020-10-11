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    • Spor
    • 11.10.2020 Gazete
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    duyurdu! " yok tartışma var"

    ile ’ın yaptığı hazırlık maçında Marcao’nun ’na attığı iddia edilmiş ve maçın bu nedenle son 15 dakikasının oynanmadığı öne sürülmüştü. Galatasaray Kulübü bu haberleri yalanlayarak, “Sadece tartışma yaşandı. Kötü hava koşulları nedeniyle de maç erken tamamlandı” dedi.

    Tokat yok tartışma var

    ile 'ın yaptığı hazırlık maçında Marcao'nun 'na attığı iddia edilmiş ve maçın bu nedenle son 15 dakikasının oynanmadığı öne sürülmüştü. Galatasaray Kulübü bu haberleri yalanlayarak, "Sadece tartışma yaşandı. Kötü hava koşulları nedeniyle de maç erken tamamlandı" dedi.

    Halil ise tokat atma olayı olmadığını söyleyerek, "Sadece pozisyonda itişmeler oldu" açıklaması yaptı. Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas da, "Ufak bir gerginlik oldu. Sakatlık olmasın diye maçı tamamlamadık" dedi.

    KAVGA İDDİASI ORTALIĞI SARSTI
    Marcao'nun Halil Dervişoğlu'na tokat attığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ancak Halil ve G.Saray Kulübü sadece gerginlik yaşandığını öne sürdü.

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    Haberler Spor Galatasaray duyurdu! "Tokat yok tartışma var"