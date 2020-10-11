Galatasaray ile Ümit Milli Takım'ın yaptığı hazırlık maçında Marcao'nun Halil Dervişoğlu'na tokat attığı iddia edilmiş ve maçın bu nedenle son 15 dakikasının oynanmadığı öne sürülmüştü. Galatasaray Kulübü bu haberleri yalanlayarak, "Sadece tartışma yaşandı. Kötü hava koşulları nedeniyle de maç erken tamamlandı" dedi.

Halil ise tokat atma olayı olmadığını söyleyerek, "Sadece pozisyonda itişmeler oldu" açıklaması yaptı. Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas da, "Ufak bir gerginlik oldu. Sakatlık olmasın diye maçı tamamlamadık" dedi.

KAVGA İDDİASI ORTALIĞI SARSTI

Marcao'nun Halil Dervişoğlu'na tokat attığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ancak Halil ve G.Saray Kulübü sadece gerginlik yaşandığını öne sürdü.