BİR AN EVVEL SEÇİM İSTİYORUM

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir mali genel kurulu düzenleyemediklerini belirterek, "Bununla ilgili çok temasta bulunduk. Mali genel kurulun yapılmasını istiyoruz. Bütçe onayı için olağan mali genel kurulu yapmak zorundayız fakat yapamıyoruz. Ortalama 4-5 bin kişi gelir. İkişer metre mesafe koy. Bulun yer yapayım. Devletle yazışıyoruz. Bu sorumluluğu alamam ben. Bir an evvel mali genel kurulu yapıp seçimlere gitmek istiyorum. Niye kaçayım ki genel kuruldan" dedi. Stadyumların kapasitesine göre maçların belli oranlarda seyircili oynatılabileceğini vurgulayan Başkan Cengiz, "Bu, dünyaya da bir ilan. Localar ve beraberinde tribünleri de açalım. Risk her yerde var. Bu, dünyaya da bir gösteri. Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü'nün örnek gösterdiği bir ülke. Futbolda da örnek olmalıyız. Maske takarak ve mesafeye uyarak bu haftadan itibaren maçları seyircili yapmalıyız" şeklinde konuştu.