Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ''Biz ekim ayı hariç bütün maaşların hepsini ödedik. İki kişiye eksik ödedik. Herkes yüzde 15 indirimi kabul etti, onlar etmedi. Onların da ne halt yediğini anlatacağım. Bir tane daha var, o bizde değil şu an" ifadelerini kullandı.
İKİ YILDIZ DA FIFA'YA GİTTİ
Bu iki ismin Belhanda ve Feghouli olduğu iddia edildi. Belhanda'nın Sarı- Kırmızılı ekibi FIFA'ya şikayet ettiği öğrenildi. Feghouli de alacaklarının ödenmesi için konuyu FIFA'ya taşıdı.
TRANSFER YAPMASINI BİLİRİM!
Cengiz konuşmalarını şöyle sürdürdü: Ben 20 tane oyuncu alır sonra da eyvallah der giderdim. Herkes yapıyor, sen de yap diyorlar. Ben onun alasını bilirim ama yapmam, yapamam.
FAUL YAPIYORSA DA SÖYLERİZ
Kötü örnek, asla örnek olamaz. Rakip camiada bir yönetici tavladan pul çalıyorsa, onun sorumluluğudur, camiayı asla bağlamaz. Biz uyarırız, faul yapıyorsa da kesinlikle söyleriz.
YÖNETİMDEN İNDİRİM AÇIKLAMASI
G.Saray, "Pandemide futbolcuların alacakları yüzde 15 indirimle ödenmiştir. İndirimi kabul etmeyen futbolculara da bu uygulanmıştır" açıklaması yaptı.
FENER MAÇI GEÇTİ NASIL OLSA!
Cengiz, maçların seyircili oynanması gerektiğini vurgulayarak, "Fenerbahçe maçı geçti ne de olsa" ifadelerini kullandı.
BİR AN EVVEL SEÇİM İSTİYORUM
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir mali genel kurulu düzenleyemediklerini belirterek, "Bununla ilgili çok temasta bulunduk. Mali genel kurulun yapılmasını istiyoruz. Bütçe onayı için olağan mali genel kurulu yapmak zorundayız fakat yapamıyoruz. Ortalama 4-5 bin kişi gelir. İkişer metre mesafe koy. Bulun yer yapayım. Devletle yazışıyoruz. Bu sorumluluğu alamam ben. Bir an evvel mali genel kurulu yapıp seçimlere gitmek istiyorum. Niye kaçayım ki genel kuruldan" dedi. Stadyumların kapasitesine göre maçların belli oranlarda seyircili oynatılabileceğini vurgulayan Başkan Cengiz, "Bu, dünyaya da bir ilan. Localar ve beraberinde tribünleri de açalım. Risk her yerde var. Bu, dünyaya da bir gösteri. Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü'nün örnek gösterdiği bir ülke. Futbolda da örnek olmalıyız. Maske takarak ve mesafeye uyarak bu haftadan itibaren maçları seyircili yapmalıyız" şeklinde konuştu.