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    • Spor
    • 10.10.2020 Gazete
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    Başkanı : Bir an evvel istiyorum

    Mayıs ayında görev süresi dolacak Başkanı , “Bir an evvel mali genel kurulu yapıp lere gitmek istiyorum. Niye kaçayım ki genel kuruldan” dedi.

    Bir an evvel seçim istiyorum
    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir mali genel kurulu düzenleyemediklerini belirterek, "Bununla ilgili çok temasta bulunduk. Mali genel kurulun yapılmasını istiyoruz. Bütçe onayı için olağan mali genel kurulu yapmak zorundayız fakat yapamıyoruz. Ortalama 4-5 bin kişi gelir. İkişer metre mesafe koy. Bulun yer yapayım. Devletle yazışıyoruz. Bu sorumluluğu alamam ben. Bir an evvel mali genel kurulu yapıp seçimlere gitmek istiyorum. Niye kaçayım ki genel kuruldan" dedi. Stadyumların kapasitesine göre maçların belli oranlarda seyircili oynatılabileceğini vurgulayan Başkan Cengiz, "Bu, dünyaya da bir ilan. Localar ve beraberinde tribünleri de açalım. Risk her yerde var. Bu, dünyaya da bir gösteri. , Dünya Sağlık Örgütü'nün örnek gösterdiği bir ülke. da örnek olmalıyız. Maske takarak ve mesafeye uyarak bu haftadan itibaren maçları seyircili yapmalıyız" şeklinde konuştu.
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    Haberler Spor Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Bir an evvel seçim istiyorum