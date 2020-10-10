2020 Fransa Açık Tenis Turnuvası tek erkekler yarı final maçında Rafael Nadal, Diego Schwartzman'ı 6-3, 6-3 ve 7-6'lık setlerle yendi ve kariyerinde 13. kez Fransa'da finale yükseldi. Yarın oynanacak olan finalde Nadal'ın rakibi ise Stefanos Tsitsipas'i yenen Novak Djokovic oldu.
FRUTTİ EXTRA BURSA HÜKMEN 20-0 GALİP
Frutti Extra Bursaspor Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası'nın ikinci haftasında yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) salgını nedeniyle iptal edilen deplasman maçında Slovenya ekibi Cedevita Olimpija karşısında hükmen 20-0 galip sayıldı. Karar dün açıklandı.
FORMULA 1'DE SIRADAKİ DURAK ALMANYA
Formula 1 Dünya Şampiyonası, Almanya'da yapılacak sezonun 11. yarışıyla devam edecek. Yarış 5 bin 148 metrelik Nürburgring Pisti'nde 60 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Yarışın sıralama turları bugün 16.00'da, yarış ise yarın 15.10'da başlayacak.
FENER'İN RAKİBİ İSTANBUL
Fenerbahçe, bugün TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor ile bugün saat 17.00'de hazırlık maçı oynayacak.
ALANYA'DA COVİD-19 YOK!
Aytemiz Alanyaspor'da futbolcular ve teknik ekibe izin dönüşünde coronavirüs (Covid-19) testi uygulandı. Yapılan testlerin tamamının negatif çıktığı bildirildi.
MOTOGP TAM GAZ
2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 9. yarışı Fransa Grand Prix'siyle sürecek. 4,2 kilometrelik pistteki yarışın sıralama turları bugün 15.10'da gerçekleştirilecek.
GÖZTEPE'DE HEDEF İLK 7
SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, sezon sonunda ilk 7 içinde olmak istediklerini bildirdi. Bu arada Göztepe yarın Menemenspor ile hazırlık maçı oynayacak.
BOYD'A ÖZEL İZİN ÇIKABİLİR!
Sözleşmesi dondurulan 4 isimden biri olan Boyd'un takımla idmanlara devamı gündemde. Yönetim, ABD'li yıldızla görüşme yapacak.
ABOUBAKAR'A ÖZEL PROGRAM
Teknik heyet geçmiş yıllarda sakatlık sorunları olan Aboubakar'ın adeta üzerine titriyor. Kamerunlu yıldız için özel bir program uygulanıyor.
FRUTTİ EXTRA BURSA HÜKMEN 20-0 GALİP
Frutti Extra Bursaspor Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası'nın ikinci haftasında yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) salgını nedeniyle iptal edilen deplasman maçında Slovenya ekibi Cedevita Olimpija karşısında hükmen 20-0 galip sayıldı. Karar dün açıklandı.
FORMULA 1'DE SIRADAKİ DURAK ALMANYA
Formula 1 Dünya Şampiyonası, Almanya'da yapılacak sezonun 11. yarışıyla devam edecek. Yarış 5 bin 148 metrelik Nürburgring Pisti'nde 60 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Yarışın sıralama turları bugün 16.00'da, yarış ise yarın 15.10'da başlayacak.
FENER'İN RAKİBİ İSTANBUL
Fenerbahçe, bugün TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor ile bugün saat 17.00'de hazırlık maçı oynayacak.
ALANYA'DA COVİD-19 YOK!
Aytemiz Alanyaspor'da futbolcular ve teknik ekibe izin dönüşünde coronavirüs (Covid-19) testi uygulandı. Yapılan testlerin tamamının negatif çıktığı bildirildi.
MOTOGP TAM GAZ
2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 9. yarışı Fransa Grand Prix'siyle sürecek. 4,2 kilometrelik pistteki yarışın sıralama turları bugün 15.10'da gerçekleştirilecek.
GÖZTEPE'DE HEDEF İLK 7
SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, sezon sonunda ilk 7 içinde olmak istediklerini bildirdi. Bu arada Göztepe yarın Menemenspor ile hazırlık maçı oynayacak.
BOYD'A ÖZEL İZİN ÇIKABİLİR!
Sözleşmesi dondurulan 4 isimden biri olan Boyd'un takımla idmanlara devamı gündemde. Yönetim, ABD'li yıldızla görüşme yapacak.
ABOUBAKAR'A ÖZEL PROGRAM
Teknik heyet geçmiş yıllarda sakatlık sorunları olan Aboubakar'ın adeta üzerine titriyor. Kamerunlu yıldız için özel bir program uygulanıyor.