Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi, basının karşısına çıktı ve sorulara yanıt verdi. Büyük bir takıma geldiğinin farkında olduğunu ve Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkmak için sabırsızlandığını söyleyen Kemal Ademi, "Ibrahimovic idol olarak anılabilecek bir futbolcu. Eski takım arkadaşlarım bana 'Ibrahimovic' diyorlardı ama ben de Kemal Ademi'yim" dedi.
Vedat Muric'i izlediğini ve çok beğendiğini söyleyen Kemal Ademi, "Ben daha farklı bir santrforum. Pas alıp vermeyi, verkaç yapmayı severim. Boyuma göre de süratliyim" ifadelerini kullandı.
BURADA ÇOK FAZLA ORTA YAPILIYOR!
Kemal Ademi, "Yaklaşık 1 haftadır burdayım ve idmanlarda çok fazla orta yapıldığını gördüm" diye konuştu.
AY-YILDIZLI FORMA OLUR MU BİLMEM
KEMAL Ademi, "İsviçre ve Almanya pasaportum var. Kosova yok. Türkiye'de akrabalarım var. Türkiye için oynayabilir miyim, bilemiyorum" dedi.