



Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi, basının karşısına çıktı ve sorulara yanıt verdi. Büyük bir takıma geldiğinin farkında olduğunu ve Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkmak için sabırsızlandığını söyleyen Kemal Ademi, "Ibrahimovic idol olarak anılabilecek bir futbolcu. Eski takım arkadaşlarım bana 'Ibrahimovic' diyorlardı ama ben de Kemal Ademi'yim" dedi.