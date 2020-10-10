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    • Spor
    • 10.10.2020 Gazete
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    31 yaşında zirve yaptı

    -Türkiye maçını takip eden scoutlar ve kulüp yetkilileri ’ya hayran kaldı. kulübünün kapısı çalmaya başladı.

    31 yaşında zirve yaptı

    Alanyaspor'un orta alandaki yıldızı Efecan Karaca müthiş bir başarı hikayesine imza atıyor... Gösterdiği çıkış sonrası 30 yaşında ilk kez milli formayı sırtına geçiren tecrübeli yıldız, 31 yaşında çıktığı Almanya maçında Ay-Yıldızlı formayla ilk golünü attı. Karşılaşmayı tribünden izleyen scoutlar ve Avrupalı yetkililerinin Efecan Karaca'ya hayran kaldığı öğrenildi. Hatta bazı menajerlerin Alanyaspor kulübüyle temasa geçtiği ve yıldız futbolcu hakkında bilgi aldığı da belirtiliyor. Futbola Galatasaray altyapısında başlayan Efecan Karaca ardından birçok takımın formasını giydi. Son 2 sezonda Alanyaspor'da dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu, azmiyle genç isimlere de örnek oluyor.



    Efecan Karaca, Almanya maçında müthiş bir futbol ortaya koyarken, skoru 2-2'ye getiren golün altına da imzasını attı.
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