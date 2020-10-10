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    • Spor
    • 10.10.2020 Gazete
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    istikrar arıyor

    'un hocası , takımda ideal 11’i bularak istikrarı yakalamak istiyor. hoca en çok hücum hattında zorlanacak.

    Newton istikrar arıyor
    Geçtiğimiz sezonki ideal 11'den kadroda az oyuncu kalırken, teknik direktör Eddie Newton yeni oyuncularla eski oyuncular arasındaki dengeyi istikrar ile kurmayı amaçlıyor. önemli yıldızlarını kaybetti. Ancak 9 yeni transfer takıma katıldı. Eski oyuncularla yeni oyuncular arasındaki uyumu sağlamak teknik ekibe kaldı.




    teknik adam savunmanın göbeğini Edgar ve Hugo'yu monte etmeyi düşünüyor. Pereira ve Marlon ise bekte görev yapacak. Orta sahanın göbeğinde ise Abdulkadir Parmak, Flavio ve Baker'a forma verecek Newton hücum hattında ise rekabetten dolayı zorlanacak. Deneyimli çalıştırıcı ideal 11'i bularak istikrarlı sonuçlar elde etmenin peşinde.

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