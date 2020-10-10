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    • 10.10.2020 15:15
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    Büyükşehir Belediye Erzurumspor - hazırlık maçı | İlk 11'ler belli oldu

    , 'e verilen milli arada bugün Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile hazırlık maçında karşılaşacak. Maçı A Spor canlı yayınlayacak. Karşılaşma öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

    Fırtına, A Milli Takım'ın maçları nedeniyle lige verilen arayı boş geçmiyor. Bordo-mavili kulüp, bugün saat 16.00'da Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor ile hazırlık maçı oynayacak. Milli ara sonrası yapacağı Başakşehir mücadelesini kazanıp çıkışa geçmek isteyen Trabzonspor ile Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadı'nda karşılaşacak. Fırtına'nın bu ciddi hazırlık mücadelesini Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı A Spor'da naklen yayınlanacak. Teknik direktör Newton, sakat ve milli takımda olmayan futbolcuların son durumunu görmüş olacak.

    BB Erzurumspor: Kayacan, Mücahid, Teikeu, Gökhan, Cenk Ahmet, Osman, Ömer Şişmanoğlu, Sissoko, Donald, Hamdroun, Gomes

    TRABZONSPOR'UN 11'İ:

    Erce, Pereira, Vitor Hugo, Campi, Marlon, Lewis Baker, Flavio, Yusuf, Bilal, Salih Kavrazlı, Afobe
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    Haberler Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor hazırlık maçı | İlk 11'ler belli oldu