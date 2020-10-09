Galatasaray'da iç transfer zamanı. Sarı-Kırmızılılar, Marcao'ya Avrupa devlerinin olan ilgisi sonrasında harekete geçti. G.Saray Yönetimi önümüzdeki günlerde Brezilyalı yıldız stoper ile masaya oturacak. Sarı-Kırmızılılar, Marcao'nun sözleşmesini 4 yıl uzatmak istiyor.
1.2 MİLYON EURO MAAŞ ALACAK
Cimbom geldiği günden beri mükemmel performans gösteren ve Avrupa'nın devlerini peşine takan Marcao'nun yıllık maaşını 800 bin Euro'dan 1.2 milyon Euro'ya çıkarmayı planlıyor.
BÖYLECE ELİ DAHA DA GÜÇLENECEK
Brezilyalı stoperin sözleşmesi ise 2022 yılından 2026 yılına kadar uzatılacak. Böylece Aslan'ın eli daha da güçlenmiş olacak ve sezon sonunda talipleriyle masaya oturabilecek.
4 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU
Marcao'ya Roma'nın dışında İngiliz takımlarının da ilgilisi bulunuyor. Yönetim bu sezon sonunda Marcao'dan gelir elde etmeyi düşünüyor. Sambacı 4 milyon Euro'ya alınmıştı.