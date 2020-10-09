BÖYLECE ELİ DAHA DA GÜÇLENECEK

Brezilyalı stoperin sözleşmesi ise 2022 yılından 2026 yılına kadar uzatılacak. Böylece Aslan'ın eli daha da güçlenmiş olacak ve sezon sonunda talipleriyle masaya oturabilecek.

4 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

Marcao'ya Roma'nın dışında İngiliz takımlarının da ilgilisi bulunuyor. Yönetim bu sezon sonunda Marcao'dan gelir elde etmeyi düşünüyor. Sambacı 4 milyon Euro'ya alınmıştı.