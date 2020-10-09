Beşiktaş'ta yönetime rahat yok. Toplam borcu 3 milyar bandını aşan Siyah-Beyazlı yönetim maliyeti düşürmek yerine yabancı oyuncu kontenjanını aşarak ek maliyet yarattı. Douglas, Mirin, Lens ve Tyler Boyd'a ödenecek paralar cep yakacak.
EN FAZLA PARA LENS'E ÖDENDİ
Kadro dışı kalan 4 oyuncuya bugünkü güncel kurlara göre 46 milyon ödenecek. Bu oyunculardan Lens 1 milyon 950 bin Euro alırken onu 1 milyon 200 bin Euro'yla Mirin takip ediyor.
TOPLAM 4 MİLYON 950 BİN EURO
Beşiktaş Yönetimi kontenjana takılan Tyler Boyd'a 1 milyon Euro, Douglas'a ise 800 bin Euro ödeyecek. Böylece 4 oyuncu için kasadan toplam 4 milyon 950 bin Euro çıkacak.
TEKNİK HEYETİN VE TAKIMIN PARASI ÖDENDİ
Beşiktaş Yönetimi kredi yapılandırma anlaşması öncesi köprü kredisi alarak teknik ekip ve futbolcuların alacaklarını ödedi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin özel çabası sonucu alınan bu kredinin ardından UEFA'dan borçsuzluk yazısı da alındı.
FUTBOLCULAR RAHATLADI
Bir süredir ödeme alamayan futbolcuların alacaklarını yatıran yönetim böylece takımın moralini sağlam tutmayı planlıyor. Beşiktaş Yönetimi'nin bundan sonra ödemeleri düzenli ödemeyi düşündüğü gelen bilgiler arasında.