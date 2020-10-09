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    • Spor
    • 09.10.2020 Gazete
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    'a 46 milyonluk fatura! kalan 4 yabancı mali yükü iyice artıracak

    'ta yönetime rahat yok. Toplam borcu 3 milyar bandını aşan Siyah-Beyazlı yönetim maliyeti düşürmek yerine kontenjanını aşarak ek maliyet yarattı. , Mirin, Lens ve ’a ödenecek paralar cep yakacak.

    Kartal'a 46 milyonluk fatura

    Beşiktaş'ta yönetime rahat yok. Toplam borcu 3 milyar bandını aşan Siyah-Beyazlı yönetim maliyeti düşürmek yerine yabancı oyuncu kontenjanını aşarak ek maliyet yarattı. Douglas, Mirin, Lens ve Tyler Boyd'a ödenecek paralar cep yakacak.

    EN FAZLA PARA LENS'E ÖDENDİ
    Kadro dışı kalan 4 oyuncuya bugünkü güncel kurlara göre 46 milyon ödenecek. Bu oyunculardan Lens 1 milyon 950 bin Euro alırken onu 1 milyon 200 bin Euro'yla Mirin takip ediyor.

    TOPLAM 4 MİLYON 950 BİN EURO
    Beşiktaş Yönetimi kontenjana takılan Tyler Boyd'a 1 milyon Euro, Douglas'a ise 800 bin Euro ödeyecek. Böylece 4 oyuncu için kasadan toplam 4 milyon 950 bin Euro çıkacak.

    TEKNİK HEYETİN VE TAKIMIN PARASI ÖDENDİ
    Beşiktaş Yönetimi kredi yapılandırma anlaşması öncesi köprü kredisi alarak teknik ekip ve futbolcuların alacaklarını ödedi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin özel çabası sonucu alınan bu kredinin ardından UEFA'dan borçsuzluk yazısı da alındı.

    FUTBOLCULAR RAHATLADI
    Bir süredir ödeme alamayan futbolcuların alacaklarını yatıran yönetim böylece takımın moralini sağlam tutmayı planlıyor. Beşiktaş Yönetimi'nin bundan sonra ödemeleri düzenli ödemeyi düşündüğü gelen bilgiler arasında.
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    Haberler Spor Kartal'a 46 milyonluk fatura! Kadro dışı kalan 4 yabancı mali yükü iyice artıracak