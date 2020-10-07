Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Florya'da gerçekleşen yönetim kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Harcama limitleri konusunda üstü kapalı bir şekilde Fenerbahçe'yi eleştiren Cengiz, "Resmi makamlara sesleniyorum. Türkiye'de limitlere uyan, kurallara uyan, kırmızı ışıkta duran, şeffaf olan, açık ve net olanlar cezalandırılmalı. Kurallara uymayanlar, limitlere uymayanlar ödüllendirilmeli, şampiyon ilan edilmeli" ifadelerini kullandı.
Transfer yapılmaması ile ilgili eleştirileri de yanıtlayan Cengiz, "Limitlerde müthiş yanılgı var. Ya güzel kardeşim, o bütün ücretler dahil. Sizin harcayacağınız para değil o. Bütün teknik kadro, sporcu ve menajerlere ödenenden sonra elde kalan para. Bizim savuracak paramız yoktu zaten" dedi.
Fatih Terim ile aralarında bir problem olmadığını da savunan Cengiz, "Hocamızla her zaman bir araya gelip görüşüyoruz. İnsanlar bazen maç sonrası aşırı adrenalinle bazı kelimeler kullanabiliyor" diye konuştu.