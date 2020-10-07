Transfer yapılmaması ile ilgili eleştirileri de yanıtlayan Cengiz, "Limitlerde müthiş yanılgı var. Ya güzel kardeşim, o bütün ücretler dahil. Sizin harcayacağınız para değil o. Bütün teknik kadro, sporcu ve menajerlere ödenenden sonra elde kalan para. Bizim savuracak paramız yoktu zaten" dedi.

Fatih Terim ile aralarında bir problem olmadığını da savunan Cengiz, "Hocamızla her zaman bir araya gelip görüşüyoruz. İnsanlar bazen maç sonrası aşırı adrenalinle bazı kelimeler kullanabiliyor" diye konuştu.