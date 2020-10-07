Sezonun transfer şampiyonu olan Fenerbahçe, 18 oyuncu transferine karşın yine de oyuncu satışından kar elde etti. Sarı-Lacivertliler, Vedat Muriç ve Jailson'un satışından 23.1 milyon Euro bonservis geliri elde etti.

Bu sezon transfer ettiği 18 futbolcudan 6'sını bonservis bedeliyle kadrosuna katan Sarı Lacivertli ekip diğer 12 isim ise bedelsiz olarak kadroya katıldı. Transfer edilen oyunculara ödenen toplam bonservis bedeli ise 14.6 milyon Euro'da kaldı.

Böylece oyuncu alım-satımından 8.5 milyon Euro kar elde edildi. Bu arada geçen yıl 63.8 milyon Euro olan futbol şubesinin giderlerinin 56 milyon Euro'ya indiği de açıklandı.