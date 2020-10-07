TRANSFERDE ÇOK GEÇ KALDIK

Yalçın'ın, istediği oyuncuların alınmadığını söyleyerek, "Durumunuzu biliyorum ama transferde çok geç kaldık. Ne yazık ki elimde alternatifi geniş bir kadro yok" dediği belirlendi.

BENDEN MUCİZE BEKLEMEYİN

Özellikle ikinci bir forvet alınamadığı için Çebi'ye dert yanan Yalçın'ın, "Bu kadroyla benden mucizeler beklemeyin. Size başarı için garanti vererem" diyerek dert yandığı ortaya çıktı.