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    • Spor
    • 07.10.2020 Gazete
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    Canımız feda ama! , ile görüştü

    'ta önceki gün Başkan Çebi ve arasında yapılan 4 saatlik görüşmenin detayları ortaya çıktı. Yalçın’ın Çebi’ye yapılan lerden memnun kalmadığını söyleyerek sitemde bulunduğu öne sürüldü.

    Canımız feda ama!

    Beşiktaş'ta önceki gün Başkan Çebi ve Teknik Direktör Sergen Yalçın arasında yapılan 4 saatlik görüşmenin detayları ortaya çıktı. Yalçın'ın Çebi'ye yapılan transferlerden memnun kalmadığını söyleyerek sitemde bulunduğu öne sürüldü.

    TRANSFERDE ÇOK GEÇ KALDIK
    Yalçın'ın, istediği oyuncuların alınmadığını söyleyerek, "Durumunuzu biliyorum ama transferde çok geç kaldık. Ne yazık ki elimde alternatifi geniş bir kadro yok" dediği belirlendi.

    BENDEN MUCİZE BEKLEMEYİN
    Özellikle ikinci bir forvet alınamadığı için Çebi'ye dert yanan Yalçın'ın, "Bu kadroyla benden mucizeler beklemeyin. Size başarı için garanti vererem" diyerek dert yandığı ortaya çıktı.
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    Haberler Spor Canımız feda ama! Sergen Yalçın, Ahmet Nur Çebi ile görüştü