Vitor Hugo’dan 4 senelik imza

Trabzonspor Brezilya'nın Palmeiras kulübünden savunma oyuncusu Vitor Hugo ile 4 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Bordo-Mavili kulüp oyuncunun bonservisi için 4 eşit taksitle olmak üzere 3 milyon 200 bin Euro, oyuncuya da ilk yıl için 1 milyon 350 bin Euro garanti ücret ödeyecek. Hugo'ya ilk 3 sezon 1 milyon 350 bin garanti ücret, 2023-2024 sezonu için 1 milyon 400 bin euro garanti ücret ödeyecek. Palmeiras'a ise 3 milyon 200 bin Euro bonservis bedeli ödenecek. Ancak bu rakam Brezilya kulübüne 4 eşit taksitte bölünecek.

BÜYÜK BİR CAMİAYA GELDİM

Trabzonspor'un yeni transferi Vitor Hugo çok büyük bir camiaya geldiğini ifade ederek, "Burada beklentim büyük" dedi.