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    • Spor
    • 06.10.2020 Gazete
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    ’dan 4 senelik imza

    'nın Palmeiras kulübünden defans oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Bu futbolcunun 3 milyon 200 bin Euro'luk bonservisi 4 eşit takside bölünecek.

    Vitor Hugo’dan 4 senelik imza

    Trabzonspor 'nın Palmeiras kulübünden savunma oyuncusu ile 4 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Bordo-Mavili kulüp oyuncunun bonservisi için 4 eşit taksitle olmak üzere 3 milyon 200 bin Euro, oyuncuya da ilk yıl için 1 milyon 350 bin Euro garanti ücret ödeyecek. Hugo'ya ilk 3 sezon 1 milyon 350 bin garanti ücret, 2023-2024 sezonu için 1 milyon 400 bin euro garanti ücret ödeyecek. Palmeiras'a ise 3 milyon 200 bin Euro bonservis bedeli ödenecek. Ancak bu rakam Brezilya kulübüne 4 eşit taksitte bölünecek.

    BÜYÜK BİR CAMİAYA GELDİM
    'un yeni transferi Vitor Hugo çok büyük bir camiaya geldiğini ifade ederek, "Burada beklentim büyük" dedi.

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