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    • Spor
    • 06.10.2020 Gazete
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    ve 'ye imzayı attı

    in son gününde de şovuna devam etti. Sarı-Lacivertli yönetim cumartesi günü 'a getirdiği 'yi resmen kadrosuna kattı. Arjantinli yıldızın menajeriyle yapılan görüşmelerde yıllık ücret konusunda bazı pürüzler yaşansa da dün kesin anlaşma sağlandı ve Diego Perotti 3 yıllık resmi imzayı attı. Fenerbahçe'nin önceki gece sürpriz bir şekilde İstanbul'a getirdiği 'nin transferini de açıklandı.

    Perotti ve Ademi imzayı attı

    Fenerbahçe transferin son gününde de şovuna devam etti. Sarı-Lacivertli yönetim cumartesi günü İstanbul'a getirdiği Diego Perotti'yi resmen kadrosuna kattı.

    Arjantinli yıldızın menajeriyle yapılan görüşmelerde yıllık ücret konusunda bazı pürüzler yaşansa da dün kesin anlaşma sağlandı ve Diego Perotti 3 yıllık resmi imzayı attı. Fenerbahçe'nin önceki gece sürpriz bir şekilde İstanbul'a getirdiği Kemal Ademi'nin transferini de açıklandı.

    Basel'den transfer edilen İsviçreli forvet sağlık kontrolünden geçtikten sonra 4 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı.

    İŞTE GELENLER
    Marcel Tisserand
    Nazım Sangare
    Mauricio Lemos
    İsmail Yüksek
    Sinan Gümüş
    Mame Thiam
    Barış Sungur
    Jose Sosa
    M.Hakan Yandaş
    Caner Erkin
    Papiss Cisse
    Enner Valencia
    Gökhan Gönül
    Filip Novak
    Mbwana Samatta
    Dimitrios Pelkas
    Kemal Ademi
    Diego Perotti
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    Haberler Spor Diego Perotti ve Kemal Ademi Fenerbahçe'ye imzayı attı