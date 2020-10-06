Fenerbahçe transferin son gününde de şovuna devam etti. Sarı-Lacivertli yönetim cumartesi günü İstanbul'a getirdiği Diego Perotti'yi resmen kadrosuna kattı.
Arjantinli yıldızın menajeriyle yapılan görüşmelerde yıllık ücret konusunda bazı pürüzler yaşansa da dün kesin anlaşma sağlandı ve Diego Perotti 3 yıllık resmi imzayı attı. Fenerbahçe'nin önceki gece sürpriz bir şekilde İstanbul'a getirdiği Kemal Ademi'nin transferini de açıklandı.
Basel'den transfer edilen İsviçreli forvet sağlık kontrolünden geçtikten sonra 4 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı.
İŞTE GELENLER
Marcel Tisserand
Nazım Sangare
Mauricio Lemos
İsmail Yüksek
Sinan Gümüş
Mame Thiam
Barış Sungur
Jose Sosa
M.Hakan Yandaş
Caner Erkin
Papiss Cisse
Enner Valencia
Gökhan Gönül
Filip Novak
Mbwana Samatta
Dimitrios Pelkas
Kemal Ademi
Diego Perotti