Arjantinli yıldızın menajeriyle yapılan görüşmelerde yıllık ücret konusunda bazı pürüzler yaşansa da dün kesin anlaşma sağlandı ve Diego Perotti 3 yıllık resmi imzayı attı. Fenerbahçe'nin önceki gece sürpriz bir şekilde İstanbul'a getirdiği Kemal Ademi'nin transferini de açıklandı.