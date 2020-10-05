BU MASUM BİR HAREKET

Terim, "Ben kendi duruşumdan ve Galatasaraylılığımdan hiçbir taviz vermeden bu mücadeleden vazgeçemeyeceğimi herkes bilsin. Bu masum bir hareket" dedi.

KİMSEYİ ÜZMEK İSTEMEM

Terim, "Her dakika transfer soruluyor, ben de bıktım. Herkes bıkmıştır. Fikirlerimi zaten belli etmiştim. Kimseyi kırmak, üzmek, yanlış anlaşılmak istemem" diye konuştu.