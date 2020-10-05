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    • Spor
    • 05.10.2020 Gazete
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    'den şok hareket! "'ı değil maçı bıraktım"

    , maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Terim, maç bitmeden soyunma odasına gitmesiyle ilgili, “Ben Galatasaray’ı yalnız bırakmadım, maçı bıraktım” ifadelerini kullandı.

    Galatasaray'ı değil maçı bıraktım

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Terim, maç bitmeden soyunma odasına gitmesiyle ilgili, "Ben Galatasaray'ı yalnız bırakmadım, maçı bıraktım" ifadelerini kullandı.

    BU MASUM BİR HAREKET
    Terim, "Ben kendi duruşumdan ve Galatasaraylılığımdan hiçbir taviz vermeden bu mücadeleden vazgeçemeyeceğimi herkes bilsin. Bu masum bir hareket" dedi.

    KİMSEYİ ÜZMEK İSTEMEM
    Terim, "Her dakika transfer soruluyor, ben de bıktım. Herkes bıkmıştır. Fikirlerimi zaten belli etmiştim. Kimseyi kırmak, üzmek, yanlış anlaşılmak istemem" diye konuştu.
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    Haberler Spor Fatih Terim'den şok hareket! "Galatasaray'ı değil maçı bıraktım"