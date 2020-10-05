Aslan'a bir darbe daha. Hafta içinde Rangers'a yenilerek Avrupa defterini kapatan Galatasaray dün de Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Sarı-Kırmızılılar böylece ligde ilk yenilgisini aldı. 8. dakikada Etebo, Aytaç'tan önce araya girip tehlikeyi önledi. 42. dakikada Aytaç'ın yay üzerinden sert şutunu kaleci Fatih kornere çeldi.
YUSUF'TAN MUHTEŞEM GOL
44. dakikada Aytaç yine sert vurdu, Fatih birkez daha çıkardı. 45+2. dakikada Yusuf Erdoğan sağ çaprazdan sol ayağıyla mükemmel vurdu ve Kasımpaşa 1-0 öne geçti. 58. dakikada Falcao topu çok iyi çekti ama çok kötü vurunca önemli bir pozisyon kaçmış oldu.
ÇABALAR SONUÇ VERMEDİ
72. dakikada Ryan Babel sol çaprazdan etkili vurdu, kaleci Ramazan çıkardı. 87. dakikada Aytaç'ın etkili frikiğini Fatih kurtardı. Devam eden atakta Koita'nın şutunda da Fatih gole izin vermedi. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Kasımpaşa 3 puanı aldı.
YILDIZLAR TEL TEL DÖKÜLDÜ
Dün gece Galatasaray'ın hücum silahları tel tel döküldü. Radamel Falcao, Diagne, Arda Turan, Ryan Babel, Feghouli, Younes Belhanda ve Emre Kılınç performanslarıyla büyük hayal kırıklığı yarattı.
YİNE TARTIŞMA VAR
Bu sezon neredeyse her maçta olduğu gibi Kasımpaşa-Galatasaray mücadelesine 'VAR' damgasını vurdu. 23. dakikada Kasımpaşalı Yusuf Erdoğan topu ağlara gönderdi. Önce golle ilgili ofsayt incelemesi yapıldı. Ardından hakem Cüneyt Çakır monitörün başına gitti. Tam 4 dakika boyunca golden önceki pozisyonu izleyen Çakır, Diagne'ye faul yapıldığını tespit edip Kasımpaşa'nın golünü iptal etti. Pozisyona Kasımpaşalılar itiraz etti.
DEVRE ARASI 3 DEĞİŞİKLİK!
Fatih Terim bir ilke imza atıp 46'da 3 değişiklik yaptı. Belhanda, Feghouli ve Arda çıkarken Falcao, Emre ve Babel oyuna girdi.