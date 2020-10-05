YİNE TARTIŞMA VAR

Bu sezon neredeyse her maçta olduğu gibi Kasımpaşa-Galatasaray mücadelesine 'VAR' damgasını vurdu. 23. dakikada Kasımpaşalı Yusuf Erdoğan topu ağlara gönderdi. Önce golle ilgili ofsayt incelemesi yapıldı. Ardından hakem Cüneyt Çakır monitörün başına gitti. Tam 4 dakika boyunca golden önceki pozisyonu izleyen Çakır, Diagne'ye faul yapıldığını tespit edip Kasımpaşa'nın golünü iptal etti. Pozisyona Kasımpaşalılar itiraz etti.

DEVRE ARASI 3 DEĞİŞİKLİK!

Fatih Terim bir ilke imza atıp 46'da 3 değişiklik yaptı. Belhanda, Feghouli ve Arda çıkarken Falcao, Emre ve Babel oyuna girdi.