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    • Spor
    • 04.10.2020 Gazete
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    Ve ’de! Sözleşmesi 3 yıllık olacak

    aylardır peşinde olduğu, hem menajeri hem de Roma kulübü ile defalarca görüşme yaptığı ’yi dün istanbul’a getirtti. Arjantinli kanat oyuncusuyla yapılacak olan sağlık kontrolünün ardından bugün 3 yıllık sözleşme imzalanacağı bildirildi. TAKVİM Gazetesi Fenerbahçe'nin Perotti'yi istediğini ilk olarak 24 Haziran tarihinde manşetten vermişti. 11 Temmuz ve 26 Eylül tarihli haberlerin ardından dün de uçak emojili olarak transferi ilk TAKVİM duyurdu.

    Ve Perotti Fenerbahçe’de

    aylardır peşinde olduğu, hem menajeri hem de Roma kulübü ile defalarca görüşme yaptığı 'yi dün istanbul'a getirtti. Arjantinli kanat oyuncusuyla yapılacak olan sağlık kontrolünün ardından bugün 3 yıllık sözleşme imzalanacağı bildirildi.

    ROMA İLE PÜRÜZLER HALLEDİLDİ
    Sarı-Lacivertli kurmaylar, Perotti ile kesin olalarak anlaşmanın ardından dün Roma kulübü ile olan küçük prüzleri de halletti. Sonrasında da Perotti uçakla İstanbul'a geldi.

    YILLIK ÜCRETİ 2 MİLYON EURO
    Perotti'nin yıllık ücreti resmi olarak açıklanmadı. Ancak gelen bilgilere göre 32 yaşındaki Arjantinli oyuncunun yıllık 2 milyon Euro civarında öğrenildi. Maç maçı ücret buna dahil değil.

    ROMA 12 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ
    32 yaşında ve 1.79 boyunda olan Perotti 2016 yılında 12 milyon Euro bonservis ücretiyle Genoa'dan Roma'ya transfer olmuştu. Boca Juniors ve Sevilla formaları da giyen Perotti 5 kez milli formayı giydi.

    MAÇI STATTA TAKiP ETTi
    Fenerbahçe'nin yeni transferi Perotti, Sarı-Lacivertliler'in Karagümrük ile oynadığı maçı Ülker Stadı'nda izledi.

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    Haberler Spor Ve Diego Perotti Fenerbahçe’de! Sözleşmesi 3 yıllık olacak