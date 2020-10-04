Fenerbahçe aylardır peşinde olduğu, hem menajeri hem de Roma kulübü ile defalarca görüşme yaptığı Diego Perotti'yi dün istanbul'a getirtti. Arjantinli kanat oyuncusuyla yapılacak olan sağlık kontrolünün ardından bugün 3 yıllık sözleşme imzalanacağı bildirildi.

ROMA İLE PÜRÜZLER HALLEDİLDİ

Sarı-Lacivertli kurmaylar, Perotti ile kesin olalarak anlaşmanın ardından dün Roma kulübü ile olan küçük prüzleri de halletti. Sonrasında da Perotti uçakla İstanbul'a geldi.

YILLIK ÜCRETİ 2 MİLYON EURO

Perotti'nin yıllık ücreti resmi olarak açıklanmadı. Ancak gelen bilgilere göre 32 yaşındaki Arjantinli oyuncunun yıllık 2 milyon Euro civarında öğrenildi. Maç maçı ücret buna dahil değil.

ROMA 12 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

32 yaşında ve 1.79 boyunda olan Perotti 2016 yılında 12 milyon Euro bonservis ücretiyle Genoa'dan Roma'ya transfer olmuştu. Boca Juniors ve Sevilla formaları da giyen Perotti 5 kez milli formayı giydi.

MAÇI STATTA TAKiP ETTi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Perotti, Sarı-Lacivertliler'in Karagümrük ile oynadığı maçı Ülker Stadı'nda izledi.