Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında deplasmanda İskoçya'nın Rangers takımıyla karşı karşıya geliyor. Tek maç eleme usulüne göre gerçekleşecek olan karşılaşmayı kazanan takım Avrupa Ligi gruplarında yer alma hakkı kazanacak.
UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki Rangers-Galatasaray maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Ibrox
Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs (Letonya)
Rangers: McGregor, Tavernier, Helander, Goldson, Barisic, Davis, Kamara, Arfield, Hagi, Morelos, Kent
Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Fehgouli, Belhanda, Babel, Falcao
ARDA TURAN KADRODA YOK
Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Arda Turan, Rangers karşısında sahaya çıkamayacak. Tecrübeli futbolcu gribal enfeksiyon ve yüksek ateş nedeniyle İskoçya'ya götürülmedi.
Galatasaray'da ayrıca sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Marcelo Saracchi, Emre Akbaba'nın yanı sıra Şener Özbayraklı, Kerem Aktürkoğlu, Valentine Ozornwafor ve Jesse Sekidika UEFA'ya bildirilen kadroda yer almıyor.