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    • 01.10.2020 21:49
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    Glasgow Rangers- | CANLI ANLATIM

      play-off turu maçında , İskoçya'nın Glasgow Rangers takımıyla karşı karşıya geliyor. Glasgow Rangers-Galatasaray mücadelesinin canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...



    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında deplasmanda İskoçya'nın Rangers takımıyla karşı karşıya geliyor. Tek maç eleme usulüne göre gerçekleşecek olan karşılaşmayı kazanan takım Avrupa Ligi gruplarında yer alma hakkı kazanacak.



    UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki Rangers-Galatasaray maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

    Stat: Ibrox

    Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs (Letonya)

    Rangers: McGregor, Tavernier, Helander, Goldson, Barisic, Davis, Kamara, Arfield, Hagi, Morelos, Kent

    Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Fehgouli, Belhanda, Babel, Falcao



    ARDA TURAN KADRODA YOK
    Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Arda Turan, Rangers karşısında sahaya çıkamayacak. Tecrübeli futbolcu gribal enfeksiyon ve yüksek ateş nedeniyle İskoçya'ya götürülmedi.

    Galatasaray'da ayrıca sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Marcelo Saracchi, Emre Akbaba'nın yanı sıra Şener Özbayraklı, Kerem Aktürkoğlu, Valentine Ozornwafor ve Jesse Sekidika UEFA'ya bildirilen kadroda yer almıyor.
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