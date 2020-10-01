Rangers Galatasaray maçı canlı izle: Digiturk'e Teve2 nasıl eklenir? Digiturk Teve2 kaçıncı kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Rangers'e konuk oluyor. Temsilcimiz bu rakibini devirmesi halinde puanını katlayacak ve avantaj elde edecek. Heyecanlı karşılaşmaya saatler kala Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamada, mücadelenin şifresiz yayınlanacağını duyurdu. Peki, Rangers Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte, Rangers Galatasaray karşılaşmasıyla ilgili ayrıntılar.... UEFA Avrupa Ligi Play Off karşılaşması kapsamında Galatasaray, Rangers'a konuk olacak. 1 Ekim Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak olan karşılaşma, Teve2 kanalından şifresiz yayınlanacak. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de