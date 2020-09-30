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    • Spor
    • 30.09.2020 Gazete
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    Fernandes ve ile anlaştı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Başkanı , bonservisi elinde olan ’ın eski futbolcusu ile anlaştıklarını açıkladı. Gözbaşı, “Fernandes’le telefonda konuştum ve anlaştık. Başakşehir’den ile de görüştüm. Onu da kiralık olarak kadromuza katacağız” ifadelerini kullandı.

    Kayserispor Fernandes ve Aziz Behiç ile anlaştı

    Başkanı , bonservisi elinde olan 'ın eski futbolcusu ile anlaştıklarını açıkladı. Gözbaşı, "Fernandes'le telefonda konuştum ve anlaştık. Başakşehir'den ile de görüştüm. Onu da kiralık olarak kadromuza katacağız" ifadelerini kullandı.

    MEDVEDEV İLK TURDA ŞAMPİYONADAN ELENDİ
    Fransa Açık (Roland Garros) Tenis Turnuvası'nda erkeklerin 4 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, Marton Fucsovics'e 3-1 yenilerek ilk turda elendi. 4 numaralı seribaşı Medvedev ile dünya 63 numarası Fucsovics karşılaştı. Korttan 6-4, 7-6, 2-6 ve 6-1'lik setlerle 3-1 galip ayrılan Fucsovics, 2. tura yükseldi.

    'DAN MALATYA'YA 2 YILLIK İMZA
    Yeni Malatyaspor, Sparta Prag ile sözleşmesi sona eren Semih Kaya'yı renklerine bağladı. 29 yaşındaki Semih Kaya, temsilcisi ile sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in 'daki ofisinde gerçekleşen imza töreninde, başarılı stoper kendisini 2 yıllık sarı-siyahlı yapan imzayı attı.

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    Haberler Spor Kayserispor Fernandes ve Aziz Behiç ile anlaştı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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