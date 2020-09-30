Kayserispor Fernandes ve Aziz Behiç ile anlaştı

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, bonservisi elinde olan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Manuel Fernandes ile anlaştıklarını açıkladı. Gözbaşı, "Fernandes'le telefonda konuştum ve anlaştık. Başakşehir'den Aziz Behiç ile de görüştüm. Onu da kiralık olarak kadromuza katacağız" ifadelerini kullandı.

MEDVEDEV İLK TURDA ŞAMPİYONADAN ELENDİ

Fransa Açık (Roland Garros) Tenis Turnuvası'nda erkeklerin 4 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, Marton Fucsovics'e 3-1 yenilerek ilk turda elendi. 4 numaralı seribaşı Medvedev ile dünya 63 numarası Fucsovics karşılaştı. Korttan 6-4, 7-6, 2-6 ve 6-1'lik setlerle 3-1 galip ayrılan Fucsovics, 2. tura yükseldi.

SEMİH KAYA'DAN MALATYA'YA 2 YILLIK İMZA

Yeni Malatyaspor, Sparta Prag ile sözleşmesi sona eren Semih Kaya'yı renklerine bağladı. 29 yaşındaki Semih Kaya, Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in İstanbul'daki ofisinde gerçekleşen imza töreninde, başarılı stoper kendisini 2 yıllık sarı-siyahlı yapan imzayı attı.