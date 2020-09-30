Aslan Seri'nin peşini bırakmıyor! Taraftar yolunu gözlüyor

Orta saha için bir transfer daha yapmak isteyen Galatasaray, geçen sezon performansından memnun kaldığı Jean Michael Seri'nin peşini bırakmıyor. Orta saha için bir yandan Nakamba ile de görüşen Sarı- Kırmızılı kurmaylar, bugün Seri için Fulham ile kritik bir görüşme yapacak.
TERİM SERİ'DEN VAZGEÇMEDİ
Bu görüşmenin en önemli nedeninin Fatih Terim'in ısrarla Seri'yi istemesi oldu. Bugün Fulhamlı yetkililerle yapılacak görüşmede müjdeli haber gelebileceği de ifade ediliyor.
BU KEZ PARA TEKLİF EDİLEBİLİR
Galatasaray daha önce Seri'yi FFP nedeniyle bedava kiralamak istemiş ancak Fulham kabul etmemişti. Ancak Sarı-Kırmızılı yöneticilerin bu sefer bir miktar para teklif edebileceği bildirildi.
FFP ASLAN'I ÇOK ZORLUYOR
Ancak FFP hesaplamalarında neredeyse başa baş olan Galatasaray'ın ciddi bir rakam önermesi söz konusu değil. Bunun için Sarı-Kırmızılı kulübün futbolcu satışı yapması gerekiyor.