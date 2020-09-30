Aslan Seri'nin peşini bırakmıyor! Taraftar yolunu gözlüyor

BU KEZ PARA TEKLİF EDİLEBİLİR

Galatasaray daha önce Seri'yi FFP nedeniyle bedava kiralamak istemiş ancak Fulham kabul etmemişti. Ancak Sarı-Kırmızılı yöneticilerin bu sefer bir miktar para teklif edebileceği bildirildi.

FFP ASLAN'I ÇOK ZORLUYOR

Ancak FFP hesaplamalarında neredeyse başa baş olan Galatasaray'ın ciddi bir rakam önermesi söz konusu değil. Bunun için Sarı-Kırmızılı kulübün futbolcu satışı yapması gerekiyor.