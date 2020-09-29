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    • Spor
    • 29.09.2020 Gazete
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    Onursal Başkan Erzik Güneş’i ziyaret etti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Onursal Başkanı , 'i ziyaret etti. Şenol Güneş ve teknik ekibiyle öğle yemeğinde bir araya gelen Erzik, "!" adlı kitabıyla ilgili bilgiler verirken, Güneş ve beraberindekilerle un dünü, bugünü ve geleceği konusunda sohbet etti.

    Onursal Başkan Erzik Güneş’i ziyaret etti

    TFF Onursal Başkanı , 'i ziyaret etti. Şenol Güneş ve teknik ekibiyle öğle yemeğinde bir araya gelen Erzik, "!" adlı kitabıyla ilgili bilgiler verirken, Güneş ve beraberindekilerle un dünü, bugünü ve geleceği konusunda sohbet etti.

    BOSPHORUS CUP'TA ZAFER SETUR MARİNAS CHEESE'İN
    Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ta 50 yelkenli ve 500 yelkencinin 2 gün boyunca İstanbul Boğazı'nda benzersiz görüntüler eşliğinde yaptıkları yarış sonrasında birincilik Setur Marinas Cheese'in oldu. İkincilik Mesa Sailing Team-Shak Shuka'nın, üçüncülük ise Essentia isimli yelkenlilere gitti.

    MEDİPOL RAVİL TAGİR'İ BİTİRDİ
    Başakşehir, 1. Lig ekiplerinden Altınordu'dan 'i transfer etti. 17 yaşındaki Ravil Tagir, başkan 'ın da hazır bulunduğu törenle 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Altınordu'daki başarılı performansıyla dikkati çeken Ravil, Ümit Milli Futbol Takımı'nda da görev yapıyor. Genç stoper 35 numaralı formayı giyecek.

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    Haberler Spor Onursal Başkan Erzik Güneş’i ziyaret etti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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