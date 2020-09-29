Onursal Başkan Erzik Güneş’i ziyaret etti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, Şenol Güneş'i ziyaret etti. Şenol Güneş ve teknik ekibiyle öğle yemeğinde bir araya gelen Erzik, "Olmaz Olmaz Demeyin Olmaz Olmaz!" adlı kitabıyla ilgili bilgiler verirken, Güneş ve beraberindekilerle futbolun dünü, bugünü ve geleceği konusunda sohbet etti.

BOSPHORUS CUP'TA ZAFER SETUR MARİNAS CHEESE'İN

Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ta 50 yelkenli ve 500 yelkencinin 2 gün boyunca İstanbul Boğazı'nda benzersiz görüntüler eşliğinde yaptıkları yarış sonrasında birincilik Setur Marinas Cheese'in oldu. İkincilik Mesa Sailing Team-Shak Shuka'nın, üçüncülük ise Essentia isimli yelkenlilere gitti.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR RAVİL TAGİR'İ BİTİRDİ

Başakşehir, TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'dan Ravil Tagir'i transfer etti. 17 yaşındaki Ravil Tagir, başkan Göksel Gümüşdağ'ın da hazır bulunduğu törenle 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Altınordu'daki başarılı performansıyla dikkati çeken Ravil, Ümit Milli Futbol Takımı'nda da görev yapıyor. Genç stoper 35 numaralı formayı giyecek.