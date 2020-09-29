Fenerbahçe'de taşlar yerine yavaş yavaş oturmaya başladı. Teknik Direktör Erol Bulut savunma hattını ilk 3 hafta sonunda oluşturmayı başarırken ilerde şu ana kadar istediğini elde edemedi. Hücumda üretkenlik sağlanamazken Valencia, Thiam ve Samatta gibi gol ayakları son 2 maçta sessiz kaldı.
FUTBOLCULAR YENİ KAYNAŞIYOR
Şu ana kadar 14 transfer yapan Sarı- Lacivertliler'de futbolcuların henüz birbirini yeni tanıması nedeniyle uyum sorunu yaşandığı gözlendi. Özellikle ligdeki 3 maçta stoperler sürekli değişti.
STOPERLER SÜREKLİ DEĞİŞTİ
Takımda ilk 3 hafta farklı stoperler görev aldı. Çaykur Rizespor karşısında Serdar- Zanka, Hatayspor önünde Zanka-Lemos ve Galatasaray karşılaşmasında da Lemos- Tisserand üçlüsü görev yaptı.
ORTA SAHADA ARAYIŞ SÜRÜYOR
Fenerbahçe'de orta sahada ise sürekli bir değişiklik gerçekleşti. Ligin ilk 3 haftasında Gustavo-Tolga Ciğerci- Deniz, Gustavo- Tolga-Ozan ve Gustavo-Ozan-Sosa üçlüsü görev yaptı.