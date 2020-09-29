STOPERLER SÜREKLİ DEĞİŞTİ

Takımda ilk 3 hafta farklı stoperler görev aldı. Çaykur Rizespor karşısında Serdar- Zanka, Hatayspor önünde Zanka-Lemos ve Galatasaray karşılaşmasında da Lemos- Tisserand üçlüsü görev yaptı.

ORTA SAHADA ARAYIŞ SÜRÜYOR

Fenerbahçe'de orta sahada ise sürekli bir değişiklik gerçekleşti. Ligin ilk 3 haftasında Gustavo-Tolga Ciğerci- Deniz, Gustavo- Tolga-Ozan ve Gustavo-Ozan-Sosa üçlüsü görev yaptı.