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    • Spor
    • 29.09.2020 Gazete
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    'de savunma tamam sıra hücumda! Taşlar tam yerine oturmadı

    'de taşlar yerine yavaş yavaş oturmaya başladı. savunma hattını ilk 3 hafta sonunda oluşturmayı başarırken ilerde şu ana kadar istediğini elde edemedi. Hücumda üretkenlik sağlanamazken , Thiam ve Samatta gibi gol ayakları son 2 maçta sessiz kaldı.

    Savunma tamam

    Fenerbahçe'de taşlar yerine yavaş yavaş oturmaya başladı. Teknik Direktör Erol Bulut savunma hattını ilk 3 hafta sonunda oluşturmayı başarırken ilerde şu ana kadar istediğini elde edemedi. Hücumda üretkenlik sağlanamazken Valencia, Thiam ve Samatta gibi gol ayakları son 2 maçta sessiz kaldı.

    FUTBOLCULAR YENİ KAYNAŞIYOR
    Şu ana kadar 14 transfer yapan Sarı- Lacivertliler'de futbolcuların henüz birbirini yeni tanıması nedeniyle uyum sorunu yaşandığı gözlendi. Özellikle ligdeki 3 maçta stoperler sürekli değişti.

    STOPERLER SÜREKLİ DEĞİŞTİ
    Takımda ilk 3 hafta farklı stoperler görev aldı. Çaykur Rizespor karşısında Serdar- Zanka, Hatayspor önünde Zanka-Lemos ve Galatasaray karşılaşmasında da Lemos- Tisserand üçlüsü görev yaptı.

    ORTA SAHADA ARAYIŞ SÜRÜYOR
    Fenerbahçe'de orta sahada ise sürekli bir değişiklik gerçekleşti. Ligin ilk 3 haftasında Gustavo-Tolga Ciğerci- Deniz, Gustavo- Tolga-Ozan ve Gustavo-Ozan-Sosa üçlüsü görev yaptı.
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